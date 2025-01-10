金門消防局頒「救命之星」榮譽胸章 表彰10名救護英雄

金門縣消防局於去年舉辦兩場授章儀式，表彰在到院前緊急救護勤務中表現卓越的救護人員，公開頒發「救命之星」榮譽胸章，共有10人獲獎，以彰顯其技術與責任心，金門縣消防局長呂英華表示，感謝每一位同仁的無私奉獻，正是他們的專業和敬業精神，讓更多患者能夠重獲新生。

據消防局統計，113年共有90起到院前心肺功能停止（OHCA）案件，其中經消防與金門醫院醫護人員合作，恢復生命徵象者有28人，康復出院者達4人，急救成功率從110年的7.14%顯著提升至113年的31.1%。

消防局指出，這些成果主要歸功於技術升級與DA-CPR（指線上指導民眾進行CPR）的普及，所有第一線救護人員均已達中級救護技術員資格，並有9位高級救護技術員，其中7位投入外勤救護勤務，能在現場執行特定藥物給藥，縮短搶救時間，串聯「生命之鏈」。

消防局今年頒發10人次「救命之星」銀章，表彰其拯救生命的傑出表現，包括

1. 5月4日 太湖旁OHCA救護，患者恢復生命徵象並康復出院，葛氏昏迷指數（GCS）達13分以上。獲獎人員：金湖消防分隊洪國榮、廖育晉、黃志中。

2. 6月30日 太武山觀日步道口OHCA救護；患者康復出院，GCS達13分以上； 獲獎人員：金沙消防分隊陳奕順、蔡忠穎、張埂賓。

3. 9月5日 海印寺OHCA救護， 患者恢復生命徵象並康復出院，達CPC1（良好功能預後）。獲獎人員：金湖消防分隊洪國榮、廖育晉、郭嘉政，指揮中心小隊長陳佳峻。

據了解，金門縣消防局全國首創設計兩款榮譽胸章，「救命之星」分為金章與銀章，表彰救護英勇事蹟；另有「接生好手」胸章，彰顯接生表現。局長呂英華指出，胸章除了增添同仁榮譽感，也讓民眾能藉此識別、感謝消防同仁的努力。