一年一次高雄農改場迎賓日 1月11日一起來看繽紛花海

農業部高雄區農業改良場每年一天的迎賓日，將在1月11日登場，今年以「智慧韌性新農業、永續安心南台灣」開放民眾參與，有眾所期盼的繽紛花海，今年還推出不同主題手作，提前來走春。

高雄場指出，以科技研發為核心，近年來研發成果豐碩，結合產官學多方合作的成果技術移轉給廠商或農民團體，廣受肯定。

1月11日迎賓日規畫各種主題，其中景觀花卉田，來看繽紛花海，整片盛開的雞冠花、鳳仙花，各式草花與香草植物，將冬日的屏東妝點得如詩如畫，站在花海中，遠望大武山，留下滿滿感動與力量。

高雄場長羅正宗說，迎賓日邀請神農獎得主、績優產銷班、農會、合作社場、青年農民，與原民社區部落，展售在地特色濃特產品與地方料理56攤；當天也頒發全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑競賽結果。