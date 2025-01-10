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2025屏東燈節萬年溪燈區搶先開箱 11組燈飾 民眾驚豔

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2025屏東燈節1月11日縣民公園正式點燈，9日搶先開箱「萬年溪燈區」，今年以「溪望」為主題，打造三大燈區計11組燈飾，讓人驚豔。記者劉星君／攝影
2025屏東燈節1月11日縣民公園正式點燈，9日搶先開箱「萬年溪燈區」，今年以「溪望」為主題，打造三大燈區計11組燈飾，讓人驚豔。記者劉星君／攝影

2025屏東燈節1月11日縣民公園正式點燈，屏東縣政府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭9日搶先開箱「萬年溪燈區」，今年以「溪望」為主題，打造三大燈區計11組燈飾，勞動暨青年發展處大樓外，打造光雕投影「光采萬年」，吸引民眾駐足。

萬年溪燈區搶先開箱亮點精采，有燈光水舞秀、光環境，還有以數千顆燈泡交織成的主燈「無限溪望」，當燈飾亮起時，金黃色燈光勾勒出甜美的愛心輪廓，搭配如同童話中夢幻粉色翅膀，為寒冷的冬夜增添溫暖與夢幻，民眾紛紛拿起手機拍照，沉浸在這場光的盛宴中。

「若是回到以往的底片時代，大家一定不敢來，因為這些美麗的燈飾，人們一定會忍不住不斷拍照、洗片。」縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭打趣說道，今年萬年溪燈區以「溪望」為主題，燈飾展示在地歷史情懷與未來創意，邀請大家用不同的角度看這個城市的過去與未來、一起見證屏東故事與光彩，期許生活在屏東土地上的每位鄉親皆能像玫瑰盛開般璀璨與幸福。

鄞鳳蘭說，屏東燈節討論熱度年年攀升，近期網路上試燈美照引發討論，為讓來自不同國家的遊客都能更加深入了解每一件燈飾的背後故事與意義，此次也貼心提供英文版解說，讓屏東燈節不僅是一場燈光藝術的展演，更是一趟深具文化內涵的旅程。

縣府表示，今年度萬年溪燈區範圍為建國路至仁愛路段，打造三大區域「溪望娓娓來」、「回憶」與「甜の溪」，各區皆有不同意涵。「溪望娓娓來」融入蛇年鱗片及蜿蜒的樣貌，象徵溪水的生命力與希望；「回憶」則以兒時童趣做發想，打造屬於萬年溪的童時記憶；「甜の溪」以過往經過萬年溪糖鐵發想，融合水舞首創棒棒糖噴泉，璀璨燈光效果讓人目不轉睛。

傳播處說，今年燈區主燈「無限溪望」以每隔12年出現守護蛇交錯所形成的無限形狀做發想，象徵著萬年溪的無窮的生命力及永續；「鱗裡有光」象徵帶著寶石來到屏東的守護蛇，期許為城市帶來財富及祝福；「擁護萬年」則為守護蛇最後消失於溪流深處，蛇尾所引起的水花化作一雙溫柔而堅定的手，守護大地，默默賦予力量及庇護。

今年也在縣府勞青處大樓設置燈組「光采萬年」，以屏東市民和國小師生創作「會動的萬年溪上河圖」為主軸，光雕帶領民眾重溫萬年溪的歷史與小朋友對未來想像，亮燈期間每30分鐘展演一次。

屏東燈節從1月11日至2月16日，每日17時30分至22時亮燈，開幕當晚19時安排有著台灣太陽馬戲團之稱的「舞鈴劇場」帶來經典戲碼奇幻旅程，歡迎鄉親們走進燈光世界，感受光影與藝術交織的視覺盛宴。

2025屏東燈節1月11日縣民公園正式點燈，9日搶先開箱「萬年溪燈區」，今年以「溪望」為主題，打造三大燈區計11組燈飾，讓人驚豔。記者劉星君／攝影
2025屏東燈節1月11日縣民公園正式點燈，9日搶先開箱「萬年溪燈區」，今年以「溪望」為主題，打造三大燈區計11組燈飾，讓人驚豔。記者劉星君／攝影
2025屏東燈節1月11日縣民公園正式點燈，9日搶先開箱「萬年溪燈區」，今年以「溪望」為主題，打造三大燈區計11組燈飾，讓人驚豔。圖／屏東縣政府提供
2025屏東燈節1月11日縣民公園正式點燈，9日搶先開箱「萬年溪燈區」，今年以「溪望」為主題，打造三大燈區計11組燈飾，讓人驚豔。圖／屏東縣政府提供
2025屏東燈節1月11日縣民公園正式點燈，9日搶先開箱「萬年溪燈區」，今年以「溪望」為主題，打造三大燈區計11組燈飾，讓人驚豔。記者劉星君／攝影
2025屏東燈節1月11日縣民公園正式點燈，9日搶先開箱「萬年溪燈區」，今年以「溪望」為主題，打造三大燈區計11組燈飾，讓人驚豔。記者劉星君／攝影
2025屏東燈節1月11日縣民公園正式點燈，9日搶先開箱「萬年溪燈區」，今年以「溪望」為主題，打造三大燈區計11組燈飾，讓人驚豔。圖／屏東縣政府提供
2025屏東燈節1月11日縣民公園正式點燈，9日搶先開箱「萬年溪燈區」，今年以「溪望」為主題，打造三大燈區計11組燈飾，讓人驚豔。圖／屏東縣政府提供
2025屏東燈節1月11日縣民公園正式點燈，9日搶先開箱「萬年溪燈區」，今年以「溪望」為主題，打造三大燈區計11組燈飾，讓人驚豔。圖／屏東縣政府提供
2025屏東燈節1月11日縣民公園正式點燈，9日搶先開箱「萬年溪燈區」，今年以「溪望」為主題，打造三大燈區計11組燈飾，讓人驚豔。圖／屏東縣政府提供
2025屏東燈節1月11日縣民公園正式點燈，9日搶先開箱「萬年溪燈區」，今年以「溪望」為主題，打造三大燈區計11組燈飾，勞青處大樓化身光雕秀，讓人驚豔。記者劉星君／攝影
2025屏東燈節1月11日縣民公園正式點燈，9日搶先開箱「萬年溪燈區」，今年以「溪望」為主題，打造三大燈區計11組燈飾，勞青處大樓化身光雕秀，讓人驚豔。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 燈飾 蛇年

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