補助弱勢老人修繕住屋 高市金額過低、申請少

高雄市補助弱勢長輩修繕住屋金額每案僅3萬元至5萬元，比台北、台中的10萬元少，民代指物價上漲、補助過低、申請流程繁瑣和宣導力度不夠，都導致申請意願低落，市府應檢討改善，並善用民間團體資源補公部門不足。

高市社會局針對65歲以上弱勢長者提供修繕住屋補助，低收入戶可獲3萬元、中低收入戶2萬元，同戶符合資格的老人每增1人增加補助1萬元，低收入戶最高可補助到5萬元，不過比起台北市低收入戶最高獲補助10萬元；台中3年內最高補助到10萬元，相對偏低。一名長者的家人說，老房子光修浴室就要近20萬元，但高雄最多只獲補助5萬元，遠遠不足。

「近年物價上漲，補助金額無法符合長者需求」市議員陳慧文說，老人修繕住宅補助辦法2012年修訂至今，僅止於基礎修繕，未顧及長者搭乘電梯需求，防跌偵測、緊急呼叫裝置等智慧安全設備亦不足。且核准率、申請件數逐年下降，去年1至9月補助11件，核准率81%，歷年來50萬元預算都沒能用完，市府應修改辦法、擴大補助範圍。

社會局表示，高市領有中低老人生活津貼的長者約4萬5千人，2019年至2011年每年核補老人修繕住屋約25案，近年申請案下降些。不過長者除申請修繕補助外，也能向衛生局申請長顧2.0居家無障礙環境改善補助，修繕需求較大者，市府也會媒合民間資源協助。包括衡山基金會、大高雄不動產商業同業公會都投入弱勢住屋修繕助。