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補助弱勢老人修繕住屋 高市金額過低、申請少

聯合報／ 記者宋原彰／高雄報導
高雄市大高雄不動產開發商業同業公會與社會局攜手協助獨居長者居家修繕，從場勘、拆除、清運、裝修到完工，迅速完成修繕。圖／翻攝自高市社會局臉書
高雄市大高雄不動產開發商業同業公會與社會局攜手協助獨居長者居家修繕，從場勘、拆除、清運、裝修到完工，迅速完成修繕。圖／翻攝自高市社會局臉書

高雄市補助弱勢長輩修繕住屋金額每案僅3萬元至5萬元，比台北、台中的10萬元少，民代指物價上漲、補助過低、申請流程繁瑣和宣導力度不夠，都導致申請意願低落，市府應檢討改善，並善用民間團體資源補公部門不足。

高市社會局針對65歲以上弱勢長者提供修繕住屋補助，低收入戶可獲3萬元、中低收入戶2萬元，同戶符合資格的老人每增1人增加補助1萬元，低收入戶最高可補助到5萬元，不過比起台北市低收入戶最高獲補助10萬元；台中3年內最高補助到10萬元，相對偏低。一名長者的家人說，老房子光修浴室就要近20萬元，但高雄最多只獲補助5萬元，遠遠不足。

「近年物價上漲，補助金額無法符合長者需求」市議員陳慧文說，老人修繕住宅補助辦法2012年修訂至今，僅止於基礎修繕，未顧及長者搭乘電梯需求，防跌偵測、緊急呼叫裝置等智慧安全設備亦不足。且核准率、申請件數逐年下降，去年1至9月補助11件，核准率81%，歷年來50萬元預算都沒能用完，市府應修改辦法、擴大補助範圍。

社會局表示，高市領有中低老人生活津貼的長者約4萬5千人，2019年至2011年每年核補老人修繕住屋約25案，近年申請案下降些。不過長者除申請修繕補助外，也能向衛生局申請長顧2.0居家無障礙環境改善補助，修繕需求較大者，市府也會媒合民間資源協助。包括衡山基金會、大高雄不動產商業同業公會都投入弱勢住屋修繕助。

人生 低收入戶 衛生局

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