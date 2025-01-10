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墾丁遊客「退潮」 2旅店傳將停業

聯合報／ 記者潘奕言魯永明／連線報導
墾丁觀光海嘯止不住，又傳出有大型飯店和連鎖旅館要停業，圖為墾丁大街。記者潘奕言／攝影
墾丁觀光海嘯止不住，又傳出有大型飯店和連鎖旅館要停業，圖為墾丁大街。記者潘奕言／攝影

墾丁觀光海嘯止不住，去年遊客數差點跌破200萬人次，創下41年新低。營運28年的統一渡假村墾丁海洋體驗樂園（墾丁統一渡假村）將於2月底停業，連鎖旅館承億文旅也傳出上半年撤出墾丁，業者對墾丁觀光前景擔憂。

據墾丁國家公園管理處最新統計，去年墾丁遊客數差點跌破200萬人次，連大型的飯店旅館也撐不住。屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，去年造訪屏東縣遊客數其實是成長的，但因旅遊形態改變，到墾丁的遊客反而減少。縣府除會繼續輔導業者轉型，業者本身也要提升品質求進步，不能像以前只靠人流。

據交旅處統計，去年本國旅客造訪屏東縣比前年成長1.9%；外國旅客成長4.6%，另外台26線9公里處全年車流量較前年增加149.8萬輛。但為何墾丁觀光冷颼颼？黃國維認為，一日遊客群增加，加上近年屏東縣新設不少景點，分散墾丁人潮。

恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽表示，國旅是基本盤，但遊客減少，外國旅客也不見增加，政府一定要想辦法鞏固。建議考慮增加公務人員國旅卡金額，並限制只用在觀光，才能促進國旅。

屏東縣民宿協會理事長余松華指墾丁觀光大環境的確不好，但民宿有收攤、有新開、有轉手，數量並未銳減。統一渡假村是因硬體老舊需更新才會暫停營業，承億文旅則因為合約問題，不全然都是住宿率問題。承億集團品牌長簡巧珊說，會撤出墾丁，主因是承租的飯店老舊需大幅修整，而房東有其他規畫，才不續租。

國旅卡 墾丁 屏東縣政府

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