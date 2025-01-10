回響／工程轉包釀職災 高市籲加重罰則

聯合報專題報導營造業勞工墜落職災頻傳，引起縣市政府重視，台南啟動春安檢查，針對未達5000萬元的中小型建築工地加強巡檢及輔導；高雄市昨天突檢仁武區大樓外牆清洗作業，勞工局長江健興說，最擔心工程層層轉包成為工安破口，將建議中央修法加重罰則。

屏東縣來義鄉從事營造業的勞工多，幾乎每個村都有工頭，帶領鐵工、木工等同鄉工班在工地打拚，鄉長莊景星說，1980年起鄉民紛紛離鄉投入營造業，有人從高處墜落重傷，也有從大貨車摔下，工地意外非死即傷，也讓家庭頓失經濟支柱。

莊景星說，鄉公所2021年自編預算，訂定來義鄉勞工意外保險補助作業要點，補助鄉民投保醫療保險、意外傷殘險死亡保險，每人每年保單最高補助3500元，讓勞工多一層保障。

台南市勞工局長王鑫基說，本月7日起啟動春安檢查，至昨天檢查150場次，裁處25件，裁罰120萬元，共停工10處，違法樣態以開口作業未依規定設護欄、護蓋等防止墜落設施為主。

勞工局指出，台南去年重大職災死亡人數中，營造相關作業者約占半數，全國數據統計分析，微型及臨時性營造作業職災占比高，可見小型建築工地易發生憾事。

王鑫基說，針對未達5000萬元的中小型建築工地、微型及臨時性營造作業，委託專業機構加強巡檢及施工安全衛生輔導，並辦職安卡教育訓練及演練，預防職災。

高雄勞工局長江健興說，清洗外牆稍有不慎即可能墜落意外，很多高空作業早已立訂標準，但工程轉包容易成為工安的破口，會加強輔導，也建議修法加重罰則。