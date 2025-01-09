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屏東燈節萬年溪燈區 11組燈飾搶先開箱

中央社／ 屏東縣9日電

屏東燈節將在11日於縣民公園正式點燈，屏東縣政府今晚搶先開箱萬年溪燈區，今年以「溪望」為主題，打造3大燈區計11組燈飾，象徵萬年溪無窮盡生命力與永續循環。

縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭今天帶媒體搶先開箱萬年溪燈區，今年以「溪望」為主題，打造3大燈區計11組燈飾，象徵萬年溪無窮無盡生命力與永續循環外，勞動暨青年發展處大樓外也結合師生創意，打造光雕投影「光采萬年」，多種圖形變化與音效，吸引不少民眾駐足欣賞。

鄞鳳蘭打趣說，若是回到以往底片時代，大家一定不敢來，因為一定會忍不住不斷拍照、洗片。今年萬年溪燈區展示在地歷史情懷與未來創意，讓大家用不同角度看這個城市的過去與未來、一起見證屏東故事與光彩。也期許生活在屏東土地上的每個鄉親都能像玫瑰盛開般璀璨與幸福。

鄞鳳蘭指出，屏東燈節討論熱度年年攀升，近期網路上試燈美照也引發社群網站熱烈討論，為讓來自不同國家遊客都能更深入了解每件燈飾背後故事與意義，貼心提供英文版解說，讓屏東燈節不僅是一場燈光藝術展演，更是一趟深具文化內涵旅程。

傳播處今天新聞稿指出，今年萬年溪燈區亮點相當精采，不僅有燈光水舞秀、光環境，還有以數千顆燈泡交織成的主燈「無限溪望」，當燈飾亮起時，金黃色燈光勾勒出甜美愛心輪廓，搭配童話般夢幻粉色翅膀，為寒冷冬夜增添一絲溫暖與夢幻，許多民眾也紛紛拿起手機拍照，沉浸光的盛宴中。

今年萬年溪燈區範圍為建國路至仁愛路段，打造3大區域「溪望娓娓來」、「回憶」與「甜の溪」，傳播處指出，各區皆有不同意涵，「溪望娓娓來」融入蛇年鱗片及蜿蜒樣貌，象徵溪水生命力與希望；「回憶」以兒時童趣做發想，打造萬年溪童憶；「甜の溪」以過往經過萬年溪的糖業鐵路發想，融合水舞、首創棒棒糖噴泉，璀璨燈光效果讓人目不轉睛。

除了璀璨燈飾外，縣府今年也在勞青處大樓設置燈組「光采萬年」，以屏東市民和國小師生共創的「會動的萬年溪上河圖」為主軸，運用光雕方式帶領民眾重溫萬年溪歷史，亮燈期間每30分鐘展演1次。

屏東燈節活動自1月11日起至2月16日，每天下午5時30分至晚間10時亮燈，開幕當天晚間7時，安排有台灣太陽馬戲團之稱的「舞鈴劇場」帶來經典戲碼奇幻旅程。

屏東縣政府 燈飾

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