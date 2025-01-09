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金門浦邊揚水井汙水溢流惡臭 縣府完成搶修異味改善

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣金沙鎮浦邊村莊內的揚水井因抽水馬達故障，近日汙水溢流流入大排，導致惡臭撲鼻，廠商下午進場完成更換抽水機組，經測試動作正常，現場惡臭少一半。圖／民眾提供
金門縣金沙鎮浦邊村莊內的揚水井因抽水馬達故障，近日汙水溢流流入大排，導致惡臭撲鼻，廠商下午進場完成更換抽水機組，經測試動作正常，現場惡臭少一半。圖／民眾提供

金門縣金沙鎮浦邊村莊內的揚水井因抽水馬達故障，近日汙水溢流流入大排，導致惡臭撲鼻，嚴重影響居民生活。今日金沙鎮民代表會主席周水土與多位代表邀約縣府工務處前往現場會勘，要求縣府立即改善，還居民一個清新環境。據悉，縣府也立即責成承商加速處理，並在下午完成抽水機組的更換與測試，臭味已經消除大半。

周水土表示，浦邊汙水系統自啟用以來問題不斷，此次故障後未迅速調派汙水車，反而讓汙水經由溢流管排放，造成污染，他呼籲主管機關應徹底檢討並制定長期改善計畫，避免問題重演。

浦山里里長周家才也說，抽水馬達損壞已2至3週，目前金門多項基礎設施工程進行中，導致應變資源有限。他建議公部門成立技術小組，接受相關維修訓練，同時加強備品採購，以便在設備損壞時迅速處理，避免長期拖延影響居民生活。

對此，縣府工務處表示，浦邊揚水井的抽水馬達去年底發生故障，因金門無法修繕，於去年12月17日送回台灣維修，期間承攬廠商緊急購置備用馬達，在今天下午已完成安裝，後續承攬廠商將抽取溢流汙水，送至汙水處理廠進行處理，並清洗溢流區域。據了解，現場的臭味問題也得到了顯著改善。

工務處表示，後續工作仍在繼續，承包商將於明天展開第二階段的清理作業，對溢流管周邊的污泥進行徹底清理，確保環境衛生。工務處也將密切監控揚水井的運作情況，並確保新安裝的馬達能持續穩定運行，防止類似事件再次發生。

工務處也進一步說明，溢流管設置於現址的原因，是為了改善浦邊部分地勢低窪區在大雨時易積水的問題，溢流管的設計目的，是在抽水馬達故障時，避免汙水回流至住戶，揚水井正常運作時，汙水不會經由溢流管流出。

工務處強調，居民的排水行為對汙水系統的運作影響重大，呼籲民眾勿將烹煮用油、毛髮、碎布、塑膠袋、木片、衛生棉、果皮、菜渣、雞鴨羽毛、砂石等物品投入排水設備，以免堵塞管線並損壞抽水馬達。

金門縣金沙鎮浦邊村莊內的揚水井因抽水馬達故障，近日汙水溢流流入大排，導致惡臭撲鼻，嚴重影響居民生活，金沙鎮民代表會主席周水土（左五）與多位代表今日前往現場會勘，要求縣府立即改善。圖／民眾提供
金門縣金沙鎮浦邊村莊內的揚水井因抽水馬達故障，近日汙水溢流流入大排，導致惡臭撲鼻，嚴重影響居民生活，金沙鎮民代表會主席周水土（左五）與多位代表今日前往現場會勘，要求縣府立即改善。圖／民眾提供
金門縣金沙鎮浦邊村莊內的揚水井因抽水馬達故障，近日汙水溢流流入大排，導致惡臭撲鼻，嚴重影響居民生活。圖／民眾提供
金門縣金沙鎮浦邊村莊內的揚水井因抽水馬達故障，近日汙水溢流流入大排，導致惡臭撲鼻，嚴重影響居民生活。圖／民眾提供

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