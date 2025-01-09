屏東九如大排驚見豬屍死雞 農業處：隨意棄置最重可罰100萬元

屏東縣動物防疫所本月6日接獲通報，九如鄉靠近昌榮路大牌附近發現棄置豬屍、數隻死雞屍體，現場處置後，初步觀察豬、鷄死亡約3、4天，排除非洲豬瘟及高傳染性禽病等重大疾病感染，已採集檢體送獸醫研究所檢驗。

農業處指出，死廢畜禽應依規定處理，絕對不可任意丟棄，因而造成疫情散播，違反規定者除將依動物傳染病防治條例第43條裁處最高新台幣100萬元罰鍰，且撲殺動物所產生的損失政府也不予補償。

動物防疫所指出，現場防疫人員對周邊環境全面消毒，以防潛在疾病擴散。為防範動物疫病，動防所將持續加強鄰近養豬場、家禽場宣導訪視工作，請養畜禽戶加強斃死畜禽之管理，降低病原散播的風險，並做好防疫工作以防病原入侵，也請民眾不要太過驚慌。

農業處長鄭永裕呼籲，隨意丟棄動物屍體不僅容易造成病媒孳生、疾病傳播，對環境衛生問題及民眾生活也會間接受影響，害人且害己並違反廢棄物清理法規。