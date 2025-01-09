屏東棄置死豬雞剖檢無重大疾病 亂丟行為可罰

屏東九如鄉6日發現棄置豬屍和死雞，屏東縣動物防疫所依外觀與剖檢，排除非洲豬瘟及高傳染性禽病等重大疾病感染。縣府農業處表示，隨意丟棄動物屍體違反廢棄物清理法規。

屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，隨意丟棄動物屍體不僅容易造成病媒孳生、疾病傳播，環境衛生及民眾生活也會間接受影響，害人害己且違反廢棄物清理法規。

動防所今天新聞稿表示，6日獲報靠近九如鄉昌榮路大排，出現棄置豬屍和數隻死雞，立即前往現場處置。初步觀察豬隻與雞死亡時間約3至4天，根據外觀及剖檢結果，排除非洲豬瘟及高傳染性禽病等重大疾病感染，已採集檢體送往獸醫研究所做進一步檢驗。

動防所指出，防疫人員已對周邊環境進行全面消毒，以防潛在疾病擴散。為防範動物疫病，將持續加強鄰近養豬場、家禽場宣導訪視工作，籲請養畜禽戶加強斃死畜禽管理，降低病原散播風險，並做好自家防疫工作以防病原入侵，也請民眾不要太過驚慌。

動防所提醒，為防範非洲豬瘟、禽流感等重大疾病入侵，畜禽養殖業者務必做好自家牧場自衛防疫及衛生管理工作，動物因罹患或疑患動物傳染病或病因不明死亡時，動物所有人或管理人應依法通報；死廢畜禽應依規定處理，絕對不可任意丟棄。若因而造成疫情散播，違反規定者除依動物傳染病防治條例處最高新台幣100萬元罰鍰，撲殺動物產生損失政府也不予補償。