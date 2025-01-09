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修復經費1億多元未到位 高雄老車站仍未對外開放

中央社／ 高雄9日電
舊高雄火車站（中）為日式帝冠式建築，迄今已有80年歷史，在新高雄車站施工過程中被保留，並規畫為新車站南側通道，不過目前因修復經費尚未到位，暫不對外開放。圖／中央社
舊高雄火車站（中）為日式帝冠式建築，迄今已有80年歷史，在新高雄車站施工過程中被保留，並規畫為新車站南側通道，不過目前因修復經費尚未到位，暫不對外開放。圖／中央社

台鐵高雄車站去年底舉辦車站廣場及天棚啟用典禮，近日有民眾發現一旁的帝冠式舊高雄車站卻未開放。高雄市文化局表示，修復經費粗估1億多元，台鐵目前未撥付預算。

行政院長卓榮泰等人去年底至高雄車站，啟用車站廣場與天棚，一旁的舊車站在2021年移回原位，也規劃成為新車站南側進出通道。但近日民眾行經保留的舊車站建築立著「尚未開放、請勿擅入」的牌子。

高雄市文化局表示，台鐵公司委託的高雄火車站修復設計案目前已如期完成，因修復工程是在周邊新站體已開放使用的前提下施作，材料運送動線有一定難度，也會增加工程成本，目前總修復經費概估新台幣1億多元，工期約1年半。期待台鐵修復工程經費能夠盡快撥付委託，讓修復工程儘速早日展開。

台鐵表示，去年12月邀集高市府與交通部鐵道局召開研商會議，預計今年2月將依文資法規定向文化資產主管機關申請經費補助，補助款到位後，再交由高市協助辦理修復工程招標及施工作業。

文化局說明，帝冠式車站於1937年動工，歷時4年於1941年完工，建築體為鋼骨鋼筋混凝土構造，許多特殊材料相當珍貴少見，裝飾也相當精美；但歷經80多年的歲月洗禮及2次遷移已有相當程度損壞。

文化局表示，目前建築表面有多層漆料的覆蓋，需進行建築體全面的剝漆以及手工細緻的修復，特別是站體壁面達7種以上的磁磚陶磚目前均有損壞，且無法有替代品，需開模重新燒製，精美裝飾也需透過手藝精湛的匠師進行修復，目前具此技藝傳統匠師也不多。

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