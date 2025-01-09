內政部長劉世芳視察金門 要求強化民防與災防韌性

內政部長劉世芳昨日低調搭機赴金門，針對地區民防、災防及基礎設施進行視察，慰勉基層警消人員及民防弟兄，並致贈加菜金2萬元，展現政府對離島金門防災、治安及民力培訓的高度重視。

她也期勉警方以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，全力整備114年加強重要節日安全維護工作，讓民眾安心過好年。

劉世芳蒞金首先拜訪金門縣民防總隊，與縣長兼指揮官陳福海及民防大隊長呂瑞泰交流，深入了解民防大隊的運作及備役替代役男的訓練情況。同時，視察金門縣警察局及消防局，重點檢視戰略民生物資的儲備與管理、戰時收容避難設施規劃及關鍵基礎設施如油電儲備與通訊網絡的備援能力，確保離島在緊急狀況下具備應對能力。

針對金門地區的特殊地理條件，劉世芳指出，離島面臨颱風、地震等天然災害時，備援物資的盤點及規劃尤為重要，她強調，政府將推動「城鎮韌性演習」以取代現行的萬安與民安演習，透過更實務化的演練，強化社會韌性，提升地區自救與應變能力。劉表示，疏散撤離及收容計畫需透過平時的模擬與演練來完善，確保在突發狀況下能迅速有效地保護民眾生命安全。

在災防能力提升方面，劉世芳特別強調推動防災士的培訓，計畫以常年訓練及民眾自願參與的方式，提升災害防救知識與技能，讓參與者在災害發生時發揮作用。她並表示，未來將深化現役、備役替代役男與村里長的合作，透過民力整合強化社會韌性，實現自救與社區互助目標。