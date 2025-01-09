台積電領軍 去年高雄促參招商破千億元創歷史新高

在左營高鐵「科技之心」公辦都更、高雄捷運橘線及黃線聯開等案助攻下，高市財政局今天宣布，去年全市招商金額突破千億元，總額達1021億元，超越2022年招商708億元，再創歷史新高。副市長林欽榮說，台積電設先進晶圓廠、捷運場站開發等吸引民間投資，高雄再度改寫歷史。

財政局說明，2024年完成「左營高鐵科技之心第三種商業區土地公辦都更案」等10案簽約，民間投資金額492億元。另有「高雄捷運橘線O10站聯合開發案」、「高雄捷運黃線Y15站聯合開發案」等7案正辦理評選或議（簽）約中，預估民間投資金額529億元，兩者合計1021億元。

副市長林欽榮表示，陳其邁市長上任後，推動捷運建設四線齊發，擘劃產業轉型，引進台積電投資興建先進晶圓製程產線及其他科技產業，打造高雄成為半導體產業新聚落。另努力推動捷運場站開發、公辦都更及民間參與公共建設，吸引民間企業投資，成為去年能改寫紀錄，再創歷史新高的主要原因。

財政局也提醒投資人，「高雄市岡山區信義段46、47地號土地都市更新案」等11案公告中，預估民間投資金額481億元，均具備交通便利、人口密集、公共建設完整等項優勢，歡迎潛在投資人與市府合作。