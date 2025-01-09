快訊

夫妻檔行員自組詐團當內鬼「海撈1.1億」 這家銀行恐吃千萬大罰單

獨自巡艙的美麗空姐…為何乘客沒人理她？同事曝驚人真相

饗饗疑食物中毒案再擴大 2日累計逾千人用餐「就醫增至53人」

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電領軍 去年高雄促參招商破千億元創歷史新高

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄投資利多不斷，市府財政局宣布，去年全年招商突破千億元，總額達1021億元，超越2022年歷史新高708億元。圖／高市財政局提供
高雄投資利多不斷，市府財政局宣布，去年全年招商突破千億元，總額達1021億元，超越2022年歷史新高708億元。圖／高市財政局提供

在左營高鐵「科技之心」公辦都更高雄捷運橘線及黃線聯開等案助攻下，高市財政局今天宣布，去年全市招商金額突破千億元，總額達1021億元，超越2022年招商708億元，再創歷史新高。副市長林欽榮說，台積電設先進晶圓廠、捷運場站開發等吸引民間投資，高雄再度改寫歷史。

財政局說明，2024年完成「左營高鐵科技之心第三種商業區土地公辦都更案」等10案簽約，民間投資金額492億元。另有「高雄捷運橘線O10站聯合開發案」、「高雄捷運黃線Y15站聯合開發案」等7案正辦理評選或議（簽）約中，預估民間投資金額529億元，兩者合計1021億元。

副市長林欽榮表示，陳其邁市長上任後，推動捷運建設四線齊發，擘劃產業轉型，引進台積電投資興建先進晶圓製程產線及其他科技產業，打造高雄成為半導體產業新聚落。另努力推動捷運場站開發、公辦都更及民間參與公共建設，吸引民間企業投資，成為去年能改寫紀錄，再創歷史新高的主要原因。

財政局也提醒投資人，「高雄市岡山區信義段46、47地號土地都市更新案」等11案公告中，預估民間投資金額481億元，均具備交通便利、人口密集、公共建設完整等項優勢，歡迎潛在投資人與市府合作。

林欽榮 都更 高雄捷運

延伸閱讀

台積電2奈米最大受惠股：世禾

曾高舉清廉大旗…柯文哲從反商到靠攏金權 幕僚親揭變調分水嶺

不滿沈慶京指控索賄 高市副市長林欽榮提告捍衛名譽

下條子給林欽榮喬京華城？ 蔡壁如：尊重專業、沒有瑕疵

相關新聞

修復經費1億多元未到位 高雄老車站仍未對外開放

台鐵高雄車站去年底舉辦車站廣場及天棚啟用典禮，近日有民眾發現一旁的帝冠式舊高雄車站卻未開放。高雄市文化局表示，修復經費粗...

台積電領軍 去年高雄促參招商破千億元創歷史新高

在左營高鐵「科技之心」公辦都更、高雄捷運橘線及黃線聯開等案助攻下，高市財政局今天宣布，去年全市招商金額突破千億元，總額達...

不符需求！高雄「老人修繕住屋補助」金額少、申請率低

高雄市「弱勢長輩修繕住屋補助」僅3至5萬元，比台北、台中的10萬元少，民代認為物價上漲，近年申請及核准率逐年下降，質疑補...

年關前清潔、修繕多 高市勞工局提醒六大安全措施

年關將近，為督導大樓外牆清洗作業安全，高市勞工局長江健興上午率隊前往仁武區一處大樓外牆清洗實施春安督檢。勞工局表示，業者...

屏東男保母未經同意帶嬰出遊 縣府澄清：非社會處媒合

屏東1名男性保母未經同意帶委託照料的7月嬰兒至南投出遊。有網友表示，在屏東縣政府媒合平台請過這名保母；縣府社會處澄清，平...

高雄去年家暴案超過2萬件 受暴者接受庇護展開自立生活

高雄市去年1到10月有高達2萬件家暴通報案，許多家庭婦女在受暴後開始有通報意識，近年數字持續穩定上升，社會局鼓勵被害人勇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。