強烈大陸冷氣團南下 金門低溫並注意空氣污染
金門氣象站今天表示，強烈大陸冷氣團影響，10至12日金門溫度將降至本週最低，為低溫黃燈提醒，且東北風挾帶境外污染物影響下，金門為橘色提醒等級，呼籲民眾留意空氣品質。
金門氣象站表示，受強烈大陸冷氣團影響，今天金門溫度明顯下探，10至12日溫度將下探至本週最低，有10度以下氣溫（黃色燈號）發生機會，長者及有心血管疾病者應多留意；13日白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫略微回升，15日另波東北季風增強，早晚又將轉冷。
金門氣象站也表示，本週天氣穩定，紫外線為中量級；而東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島地區，金門為橘色提醒（對敏感族群不健康），呼籲民眾留意空氣品質。
根據環境部網頁資料，「橘色提醒」是指空氣污染物可能會對敏感族群健康造成影響，但是對一般大眾影響不明顯。
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