遠東航空停飛後 2機停高雄機場5年積欠900餘萬元
立法院交通委員會今天考察高雄機場等，會中討論機場缺乏過夜停機坪、貴賓室、美食街空間，遠東航空停飛後有2架飛機停在高雄機場逾5年，停留費、滯納金等積欠逾928萬元。
民進黨立委李昆澤、許智傑今天邀請交通部、民航局等單位考察高雄交通建設，在高雄機場行程中，許智傑提及，遠東航空停飛後有2架飛機放在高雄機場超過5年，長期積欠費用，又佔據可使用的過夜機坪空間。
高雄機場告訴中央社記者，從民國108年11月起至113年底，遠東航空已積欠場站降落等費（停留費）、滯納金，超過新台幣634萬元；另有土地房屋、報到櫃檯使用費、水電費、廢棄物處理費等逾293萬元未繳。
高雄機場表示，目前機場共有48席機位，其中有1席為EMS機位、1席維修停用，另外有2架遠東航空飛機長時間停放於過夜機坪，現階段可用席位有44席，目前尚能滿足需求。
高雄國際航空站主任傅耀南回應，未來機場施工最多可能減少8個席位，規畫將原本停放於34、35號機坪位的2架遠航飛機移到36、37號機坪位，把2大停機位規畫成4小停機位；長期則規畫再消防隊西側草地增設3席C類停機坪。
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