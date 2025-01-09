屏東春節食安宣導 健康年菜6招、年貨5原則

農曆春節即將來臨，屏東縣政府今天至家樂福量販店宣導春節期間食安及營養健康重要性；分享豆魚蛋肉少加工等6招吃出健康年菜，與採買年貨5原則，教大家安心過好年。

春節即將到來，民眾著手採購年貨及年菜，屏東縣政府為確保各場域販售食品皆符合相關食品安全衛生規定，今天由屏東縣長周春米帶領衛生局及消保官，至家樂福量販店新屏店，宣導春節期間食品安全及營養健康重要性。

周春米表示，家家戶戶團圓都會準備年菜，提醒民眾除了食物美味之外，也要兼顧食安與營養，教大家6招吃出健康年菜，包括全榖雜糧選原態、豆魚蛋肉少加工、五色蔬果纖維多、原味堅果適量吃、乳品入菜鈣給力、多喝開水無糖飲。

周春米說，挑選丸子不要過白、五顏六色不要採買，全榖雜糧可選用屏東在地芋頭、碳足跡少，也提醒堅果油脂含量高，1天大姆指大小的量即可，即使對身體有幫助也不能過量。

周春米稍早向民眾拜早年並發放福袋，衛生局食品藥物管理科長陳彥任告訴中央社記者，福袋中有2種檢查試劑，一種用以檢測魚丸或麵條等食品，是否以過氧化氫漂白；另一種用以檢測豆干是否含皂黃色素。

屏東縣政府衛生局新聞稿表示，消費者採買年貨有5大原則，一是環境乾淨衛生，冷藏食品要低溫存放攝氏7度以下、冷凍食品存放負18度以下；二是標示完整清楚，產品要明確標示內容物品名、廠商名稱、原產地、地址、有效日期、營養標示及警語等。

三是產品外觀正常，不建議購買有怪味、顏色太白、太鮮豔食材及包裝破損食品。四是適時適量購買，勿大量採購及囤積，食材分類保存，以確保食材新鮮；五是具有優良認證，生鮮畜肉及加工肉品，選購CAS認證及合法屠宰合格標誌。