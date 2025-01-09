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不符需求！高雄「老人修繕住屋補助」金額少、申請率低

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄市大高雄不動產開發商業同業公會與社會局攜手協助獨居長者居家修繕，從場勘、拆除、清運、裝修到完工，以迅速有效的方式完成修繕。圖／翻攝自高市社會局臉書
高雄市大高雄不動產開發商業同業公會與社會局攜手協助獨居長者居家修繕，從場勘、拆除、清運、裝修到完工，以迅速有效的方式完成修繕。圖／翻攝自高市社會局臉書

高雄市「弱勢長輩修繕住屋補助」僅3至5萬元，比台北、台中的10萬元少，民代認為物價上漲，近年申請及核准率逐年下降，質疑補助金額過低、宣導不夠和申請流程繁瑣，導致長者申請意願低落；許多地方慈善團體需出手協助弱勢家庭修繕老屋，如衡山基金會、大高雄不動產商業同業，補公部門不足。

高市社會局針對本市65歲以上弱勢長者提供修繕住屋補助，若符低收資格可獲補助3萬元、中低收補助2萬元，同戶內符合資格的老人每增1人，可增加補助1萬元，最高分別為5萬元、3萬元；反觀北市提供低收入戶、中低收入戶分別為10萬元、8萬元，台中則是3年內補助金額最高10萬元。

高市議員陳慧文表示，老人修繕住屋補助的核准率、申請件數逐年下降，去年1至9月核准率81%、補助11件，相較2022年核准率100%、補助22件已降低許多，且歷年預算50萬元從未用完，質疑近年物價上漲，補助金額無法實際符合長者需求，金額不足、市府宣導力度不夠和申請流程過於繁瑣，導致長者申請意願低落。

高雄市老人修繕住屋補助辦法自2012年修訂至今，陳慧文說，補助內容均是基礎修繕，未能顧及長者電梯需求、智慧安全設備如防跌偵測系統、緊急呼叫裝置等，要求市府修改辦法、擴大補助範圍。一名長者的親屬說，老屋光是修繕一次浴室就要近20萬，弱勢長者最多補助5萬，根本遠遠不足。

社會局表示，高雄市截至去年12月領有中低老人生活津貼的長者約4萬5千人，2019年至2011年平均每年核補老人修繕住屋補助為25案，近年申請案下降，長者除了申請修繕住屋補助外，也能向衛生局申請長期照顧2.0居家無障礙環境改善補助，針對修繕需求較大者，市府也會媒合民間資源協助。

對於弱勢長者的住家修繕服務，社會局透過媒合地方團體補足量能，例如長期關注獨居身障長者住家環境的衡山基金會，長期透過市府轉介，協助募款、號召志工修繕破敗老屋，另外大高雄不動產商業同業公會也籌組志工團，協助弱勢家庭場勘、估價、拆除、清運、裝修至完工。

社會局補充，近年申請案件雖有下降，但相關補助規定及申請流程並未異動，補助項目和申請流程與其他5都相似，並未較繁瑣，市府會就整體老人福利措施評估是否提高補助金額。

高雄市大高雄不動產開發商業同業公會與社會局攜手協助獨居長者居家修繕，從場勘、拆除、清運、裝修到完工，以迅速有效的方式完成修繕。圖／翻攝自高市社會局臉書
高雄市大高雄不動產開發商業同業公會與社會局攜手協助獨居長者居家修繕，從場勘、拆除、清運、裝修到完工，以迅速有效的方式完成修繕。圖／翻攝自高市社會局臉書
高雄市前鎮區一名63歲獨居婦人去年因山陀兒颱造成2樓平房屋頂屋瓦坍塌，衡山基金會日前為此募資20萬協助修繕，志工團隊與愛心企業日前攜手進場施作工程。報系資料照
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低收入戶 老屋 高雄市

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