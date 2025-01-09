不符需求！高雄「老人修繕住屋補助」金額少、申請率低

高雄市「弱勢長輩修繕住屋補助」僅3至5萬元，比台北、台中的10萬元少，民代認為物價上漲，近年申請及核准率逐年下降，質疑補助金額過低、宣導不夠和申請流程繁瑣，導致長者申請意願低落；許多地方慈善團體需出手協助弱勢家庭修繕老屋，如衡山基金會、大高雄不動產商業同業，補公部門不足。

高市社會局針對本市65歲以上弱勢長者提供修繕住屋補助，若符低收資格可獲補助3萬元、中低收補助2萬元，同戶內符合資格的老人每增1人，可增加補助1萬元，最高分別為5萬元、3萬元；反觀北市提供低收入戶、中低收入戶分別為10萬元、8萬元，台中則是3年內補助金額最高10萬元。

高市議員陳慧文表示，老人修繕住屋補助的核准率、申請件數逐年下降，去年1至9月核准率81%、補助11件，相較2022年核准率100%、補助22件已降低許多，且歷年預算50萬元從未用完，質疑近年物價上漲，補助金額無法實際符合長者需求，金額不足、市府宣導力度不夠和申請流程過於繁瑣，導致長者申請意願低落。

高雄市老人修繕住屋補助辦法自2012年修訂至今，陳慧文說，補助內容均是基礎修繕，未能顧及長者電梯需求、智慧安全設備如防跌偵測系統、緊急呼叫裝置等，要求市府修改辦法、擴大補助範圍。一名長者的親屬說，老屋光是修繕一次浴室就要近20萬，弱勢長者最多補助5萬，根本遠遠不足。

社會局表示，高雄市截至去年12月領有中低老人生活津貼的長者約4萬5千人，2019年至2011年平均每年核補老人修繕住屋補助為25案，近年申請案下降，長者除了申請修繕住屋補助外，也能向衛生局申請長期照顧2.0居家無障礙環境改善補助，針對修繕需求較大者，市府也會媒合民間資源協助。

對於弱勢長者的住家修繕服務，社會局透過媒合地方團體補足量能，例如長期關注獨居身障長者住家環境的衡山基金會，長期透過市府轉介，協助募款、號召志工修繕破敗老屋，另外大高雄不動產商業同業公會也籌組志工團，協助弱勢家庭場勘、估價、拆除、清運、裝修至完工。