年關前清潔、修繕多 高市勞工局提醒六大安全措施

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聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市勞工局昨前往仁武區一處大樓外牆清洗實施春安督檢。圖／高市勞工局提供
高雄市勞工局昨前往仁武區一處大樓外牆清洗實施春安督檢。圖／高市勞工局提供

年關將近，為督導大樓外牆清洗作業安全，高市勞工局長江健興上午率隊前往仁武區一處大樓外牆清洗實施春安督檢。勞工局表示，業者作業前務必強化作業管制，機具、鋼索、救命索、支撐固定及安全裝置之檢點，且應設立警告標示，作好作業區域管制，防止人員進入。

勞工局表示，吊籠清洗外牆屬於危險性高空作業，相關風險的成因包括工作者未具操作人員資格、固定及架設不當、工作台傾斜或跨出作業、鋼索或救命索不符規定，可能發生物體掉落或墜落的事故。

江健興指出，今日勞檢發現作業吊籠與操作人員皆有合格證照，並已清楚標示作業管制區域與實施作業安全檢點，不過他建議業者要再加強救命索頂端彎角的防護，及改良工作台安全極限開關的角度，才能更有保障。

江進興呼籲，針對吊籠等高風險之作業，業者必須依規定於作業3日前，將作業期間、地點、作業方式、聯絡人姓名及電話等資料，前往勞動檢查處網站「通報專區-特定作業通報」平台登錄。

此外，使用之吊籠應經檢查合格，並由經訓練合格人員操作；作業中要求勞工全程佩掛安全帶及使用救命用纖維索，遵守相關作業安全標準，雇主更須落實自主安全管理，防止災害發生。

勞檢處郭清吉處長提醒，吊籠相關作業時，應確認下列安全措施，1、設置警告標示並禁止人員進入吊籠作業下方危險區域。2、依人數設置長度足夠之救命索供每名勞工使用。3、確認吊籠鋼索、救命索與建物銳角接觸面已包覆防護，避免造成斷裂。4、嚴禁於吊籠工作台上使用腳墊、梯、椅墊高作業高度。5、吊籠操作人員嚴禁擅離或跨出工作台，或讓肢體過度向外伸展。6、作業人員應全程將背負式安全帶鉤掛於救命索垂直防墜鎖扣上，並應避免作業工具有飛落的危險。

高雄市勞工局長江建興（右二）率隊前往仁武區一處大樓外牆清洗實施春安督檢。圖／高市勞工局提供
高雄市勞工局長江建興（右二）率隊前往仁武區一處大樓外牆清洗實施春安督檢。圖／高市勞工局提供
高雄市勞工局長江建興（左一）率隊前往仁武區一處大樓外牆清洗實施春安督檢。圖／高市勞工局提供
高雄市勞工局長江建興（左一）率隊前往仁武區一處大樓外牆清洗實施春安督檢。圖／高市勞工局提供

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