屏東男保母未經同意帶嬰出遊 縣府澄清：非社會處媒合

屏東1名男性保母未經同意帶委託照料的7月嬰兒至南投出遊。有網友表示，在屏東縣政府媒合平台請過這名保母；縣府社會處澄清，平台目前無男性月嫂，相關資訊網站可查詢。

媒體報導日前屏東有名男性保母，未經同意即帶托育中的7月嬰出遊至南投紫南宮。有網友昨在社群網路Threads上發文表示，曾致電屏東月嫂服務臨時請保姆，即是這名男性保母前來，除行徑「沒有職業道德」，平台也未告知保母是男性。

針對網友貼文，屏東縣政府社會處發聲明澄清，強調到宅母嬰照護媒合平台目前沒有男性月嫂，相關資訊在縣府網站均公開、可供查詢，民眾如有疑慮也可和社會處洽詢查證。

社會處表示，縣府委託到宅母嬰照護媒合平台自民國109年成立以來，秉持專業、安全與信任原則，進行到宅月嫂招募、訓練及媒合工作。自開辦後所有參與服務的到宅月嫂皆為女性，無男性到宅月嫂派遣至產家服務情事。到宅母嬰照護月嫂名冊，均在社會處官網可供查詢。。

社會處指出，為確保服務專業與安全，縣府對於平台到宅月嫂資格審查極為嚴謹，所有服務人員均須具備240小時以上到宅母嬰照護月嫂結業證書，並經背景查核與徵選、及職前專業訓練後，才可進入平台提供服務。

對於網友所述案例，社會處表示，縣府已展開內部調查，並聯繫該媒合平台進行核實。截至目前並未發現任何異常派遣記錄，且確認平台未曾派遣男性到宅月嫂提供到宅母嬰照護服務。縣府已要求到宅母嬰照護媒合平台加強對到宅月嫂管理與資訊透明化，並將持續監督平台營運狀況，確保提供產家安全可靠服務。

社會處提及，縣府籲請社會大眾在接收網路訊息時，應保持謹慎態度，避免未經查證資訊引發不必要恐慌與誤解。如有對平台服務疑問或建議，可直接聯繫縣府08-7320415分機5326或到宅母嬰照護媒合平台08-7369032或08-8326471。