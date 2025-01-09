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高雄去年家暴案超過2萬件 受暴者接受庇護展開自立生活

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
社會局家防中心日前結合地方團體，邀請全市50戶受暴家庭、約120人參與「受暴婦女及自立家庭圍爐聯歡」，讓對方感受社會的關懷支持，為每個家庭加油打氣。 圖／高雄市社會局提供
社會局家防中心日前結合地方團體，邀請全市50戶受暴家庭、約120人參與「受暴婦女及自立家庭圍爐聯歡」，讓對方感受社會的關懷支持，為每個家庭加油打氣。 圖／高雄市社會局提供

高雄市去年1到10月有高達2萬件家暴通報案，許多家庭婦女在受暴後開始有通報意識，近年數字持續穩定上升，社會局鼓勵被害人勇敢求助；家防中心日前邀請全市50戶受暴家庭、約120人參與「受暴婦女及自立家庭圍爐聯歡」，讓每個人感受社會的關懷支持，為每個家庭加油打氣。

高雄市一名30歲已婚女子小紅（化名）長期遭吸毒丈夫家暴，選擇隱忍，直到一年前小孩出生後，她為了孩子的成長、避免孩子受毒品危害，去年底決定接受家防中心庇護，離開丈夫開始自立生活，獲得社會局的經濟協助和照護資源；家防中心表示，小紅雖已通報遭受家暴數十次，由社工長期關懷，但決心接受庇護後，才逐漸找回自信和勇氣，展開新生活。

家防中心自民國97年開始辦理「歲末團圓」活動，今年由陳啟清先生慈善基金會、國際崇她高雄育萱社、高雄市國際蘭馨交流協會等單位一同參與，活動席間安排親子互動傳愛遊戲提升彼此的默契，為每個家庭加油打氣；受暴家庭也獲贈年節禮盒、春聯，感受歲末年節氣氛。

家防中心截至目前仍有1500個家暴個案正在追蹤輔導，社會局長蔡宛芬表示，家暴議題需要全民關注，支持鼓勵所有受暴被害人勇敢求助，由專業人員協助，社工會提供心理輔導、法律諮詢、經濟扶助等協助，「只有當受暴者獲得足夠的支持，不再感到孤單或無助，才能真正脫離暴力環境重建生活」。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

社會局家防中心日前結合地方團體，邀請全市50戶受暴家庭、約120人參與「受暴婦女及自立家庭圍爐聯歡」，讓對方感受社會的關懷支持，為每個家庭加油打氣。 圖／高雄市社會局提供
社會局家防中心日前結合地方團體，邀請全市50戶受暴家庭、約120人參與「受暴婦女及自立家庭圍爐聯歡」，讓對方感受社會的關懷支持，為每個家庭加油打氣。 圖／高雄市社會局提供

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