從400份到送4000多份 屏東雞湯送暖關懷獨居長輩23年

屏東縣政府與屏東基督教醫院及畢嘉士基金會今舉行雞湯送暖關懷獨居老人，今年是雞湯送暖第23年，從早期400份，今年在農曆春節前要將4267份的溫補雞湯及素食湯品送給屏東縣列冊關懷獨居長輩。

縣長周春米說，生活在這遍土地老大人們都是值得敬重、愛戴，屏東縣政府一直努力營造高齡友善環境，除了廣設據點讓長者可以就近活動及預防延緩失能，並透過敬老卡持續提升長者交通便利性，在獨居長輩關懷，招募在地團體逾350位志工定期訪視關懷，透過公私協力，跨局處合作打造綿密的獨老關懷網。

今天舉行雞湯送暖關懷獨老記者會，此次募款主題「地球永續你我日常．友善照護健康好福企」，起跑記者會全程不產生任何新生塑料。從現場舞台背板、標示牌，皆採用可回收的蜂巢紙材質製作；運用可重複使用的電子紙，提供活動資訊QRCode，鼓勵掃描下載，減少紙本印刷，更在7-ELEVEN「把愛找回來」公益募款平台永續支持下，將今年送出四千多份雞湯禮盒，採用環保大豆油墨印刷，不僅送暖永續，以實際行動支持愛地球。

當初送雞湯的志工，今天也收到一份暖心的雞湯，畢嘉士基金會樂林居的志工台筱萍說，她邁入80歲，外向開朗的她，雖然獨居，仍依舊踴躍參與社區活動，教導其他社區居民跳舞，將自己人生活的精采，樂觀的她覺得自己在有生之年還能為他人服務，真的是相當的幸運。

雞湯送暖，由屏東基督教醫院發起至今23年，承襲早年宣教士醫師騎自行車，奔波百里為病患備藥的精神。屏基副院長施丞貴、縣長周春米騎腳踏車將第一份雞湯送至屏東市台糖一街98歲蔡黃阿嬤家，阿嬤教唱日本童謠，期待大家能主動關心身邊的人，多一點愛讓社會美好。