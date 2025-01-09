台日防災合作週在高雄 官方、企業談震災經驗

日本台灣交流協會高雄事務所「台日防災合作週in 台灣高雄2025」今天在高雄大學登場，高雄事務所長奧正史致詞時感謝台灣在多次災後伸出援手，期待強化彼此防災、救災經驗。

奧正史致詞時提到，去年元旦發生的能登半島地震剛滿週年，在媒體報導中可看到許多災後現況，其中有復甦活力的一面，也有人口持續流失問題，以及豪雨造成二次災害影響等；但對災民來說，這是災後迎接的安穩新年，感謝許多台灣朋友在震後給予溫暖。

奧正史說，台灣和日本都是自然災害大國，經歷過多次強震、颱風等，也因此兩國間在災後都比其他國家更早提供支援，長期以來也培養出深厚情誼和信賴。台日在2015年簽署「臺日強化災害防救業務交流合作備忘錄」，也因此有今天的活動，可分享日本的防災、救災經驗。

高雄大學校長陳啟仁說，在地震防災上，日本跟台灣是生命共同體，兩國都位於地震帶，一直處在地震災害威脅之下，因此防災概念、技術的推廣非常重要。此次活動除交流日本豐富震災經驗外，也有許多人文關懷，包括災後的復興和紀錄等，相信可帶來許多啟示。

日本台灣交流協會高雄事務所與高雄市政府災害防救辦公室、國立高雄大學共同舉辦「台日防災合作週in 台灣高雄2025」，活動有「震災．重建」主題演講、「與自然共生」座談會，宮城縣南三陸町長佐藤仁分享南三陸在311大地震後狀況，並播放災後城鎮慘況和重建過程。

奧正史感性地說，他認為沒有受過災害的人不能隨便去災區訪問，但為了此次交流活動，去年底去了一趟南三陸，「我自己是青森縣出身的，2011年3月11日那天剛好從海外回到成田機場，在搭電車時發生311大地震，交通工具全面停止，只好用走的到羽田機場過一晚，隔天才回到老家。」

「雖然老家沒有受災，但因為一直停電無法使用電暖器，鄰居們都到我家用僅存的就是石油暖爐取暖。」奧正史說，當時岩手縣、宮城縣、福島縣、茨城縣受到前所未有的海嘯侵襲，位於宮城縣東北部的南三陸町也受災慘重，而去年訪問時感受到人民不屈不撓的努力，相當感動。

此次活動也有多家日本企業分享防災技術，並有日本攝影師野田雅也「造船記」攝影展，日本台灣交流協會高雄事務所表示，野田雅也記錄311東日本大震災時岩手縣大槌町的災損狀況，以及11年間造船師傅不屈不撓的重建之路。展場周圍也有與自然共生的經驗，以及日本防災技術等介紹。