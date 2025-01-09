快訊

日JR千葉站旁拆除工程天花板倒塌 3人活埋1無生命跡象

三重鄰損…莘聖建設這類低資本成風潮？ 地方人士曝小建商一優勢

最新民調56.7%支持修憲訴法 民進黨支持者也過半認同

台日防災合作週在高雄 官方、企業談震災經驗

中央社／ 高雄9日電

日本台灣交流協會高雄事務所「台日防災合作週in 台灣高雄2025」今天在高雄大學登場，高雄事務所長奧正史致詞時感謝台灣在多次災後伸出援手，期待強化彼此防災、救災經驗。

奧正史致詞時提到，去年元旦發生的能登半島地震剛滿週年，在媒體報導中可看到許多災後現況，其中有復甦活力的一面，也有人口持續流失問題，以及豪雨造成二次災害影響等；但對災民來說，這是災後迎接的安穩新年，感謝許多台灣朋友在震後給予溫暖。

奧正史說，台灣和日本都是自然災害大國，經歷過多次強震、颱風等，也因此兩國間在災後都比其他國家更早提供支援，長期以來也培養出深厚情誼和信賴。台日在2015年簽署「臺日強化災害防救業務交流合作備忘錄」，也因此有今天的活動，可分享日本的防災、救災經驗。

高雄大學校長陳啟仁說，在地震防災上，日本跟台灣是生命共同體，兩國都位於地震帶，一直處在地震災害威脅之下，因此防災概念、技術的推廣非常重要。此次活動除交流日本豐富震災經驗外，也有許多人文關懷，包括災後的復興和紀錄等，相信可帶來許多啟示。

日本台灣交流協會高雄事務所與高雄市政府災害防救辦公室、國立高雄大學共同舉辦「台日防災合作週in 台灣高雄2025」，活動有「震災．重建」主題演講、「與自然共生」座談會，宮城縣南三陸町長佐藤仁分享南三陸在311大地震後狀況，並播放災後城鎮慘況和重建過程。

奧正史感性地說，他認為沒有受過災害的人不能隨便去災區訪問，但為了此次交流活動，去年底去了一趟南三陸，「我自己是青森縣出身的，2011年3月11日那天剛好從海外回到成田機場，在搭電車時發生311大地震，交通工具全面停止，只好用走的到羽田機場過一晚，隔天才回到老家。」

「雖然老家沒有受災，但因為一直停電無法使用電暖器，鄰居們都到我家用僅存的就是石油暖爐取暖。」奧正史說，當時岩手縣、宮城縣、福島縣、茨城縣受到前所未有的海嘯侵襲，位於宮城縣東北部的南三陸町也受災慘重，而去年訪問時感受到人民不屈不撓的努力，相當感動。

此次活動也有多家日本企業分享防災技術，並有日本攝影師野田雅也「造船記」攝影展，日本台灣交流協會高雄事務所表示，野田雅也記錄311東日本大震災時岩手縣大槌町的災損狀況，以及11年間造船師傅不屈不撓的重建之路。展場周圍也有與自然共生的經驗，以及日本防災技術等介紹。

地震 日本台灣交流協會 災後

延伸閱讀

本土麻疹延燒 高市衛生局：公費疫苗足夠供幼童及醫護接種

高雄富邦馬拉松11、12日登場 捷運加開早班車可搭乘

新法上路首件！交易虛幣沒登記涉詐騙洗錢 刑事局高雄破非法幣商

高雄某校老師監考時偷走學生羽球鞋 被逮辯「頭暈暈沉沉的」

相關新聞

高雄去年家暴案超過2萬件 受暴者接受庇護展開自立生活

高雄市去年1到10月有高達2萬件家暴通報案，許多家庭婦女在受暴後開始有通報意識，近年數字持續穩定上升，社會局鼓勵被害人勇...

從400份到送4000多份 屏東雞湯送暖關懷獨居長輩23年

屏東縣政府與屏東基督教醫院及畢嘉士基金會今舉行雞湯送暖關懷獨居老人，今年是雞湯送暖第23年，從早期400份，今年在農曆春...

高雄富邦馬拉松11、12日登場 捷運加開早班車可搭乘

2025高雄富邦馬拉松1月11、12兩日登場，為確保賽事順利與道路安全，大會會場及賽道實施交通管制。高市運發局指出，11...

屏東市公所元宵特色提燈 高屏舊鐵橋意象結合蛇年

春節將至，屏東市公所設計兼具地方文化意涵與環保概念的小提燈，近日發送給屏東市各國小學童。今年小提燈以「高屏舊鐵橋」為主題...

高雄九如路1千公尺人行道優化翻新 串聯新高雄車站商圈

高雄市九如一路為市區東西向幹道，串連省道台1線及國道1號，緊臨民族社區和科工館生活圈，工務局過去優化九如二路（民族一路至...

「銀球變黑球」 高捷通風井外觀屢引發討論

高雄捷運沿線設有多處通風口，部分通風口外觀讓民眾難以聯想到用途，除了鳳山站的通風井被當成神秘建築物引發討論，高捷位於高雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。