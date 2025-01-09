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高雄富邦馬拉松11、12日登場 捷運加開早班車可搭乘

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄富邦馬拉松交通管制時間表暨地區改道路線圖。圖／高市運發局提供
高雄富邦馬拉松交通管制時間表暨地區改道路線圖。圖／高市運發局提供

2025高雄富邦馬拉松1月11、12兩日登場，為確保賽事順利與道路安全，大會會場及賽道實施交通管制。高市運發局指出，11日世運大道全線禁止通行、軍校路縮減車道；12日馬拉松賽事登場，早上5點至7點，國道10號往西方向要改道自由匝道接平面道路，另外捷運紅橘線都安排加班車，小港站3點39分就會發車。

運發局指出，1月11日親子同樂休閒組、最速恐龍爭霸賽，交通影響主要落在世運大道及軍校路範疇，將進行階段性的交通管制。1月12日馬拉松賽事，上午6點30分前，由楠梓往市區請走軍校路（翠華路與左楠路僅供北向通行）。國道10號上午5至7點往西請改道下自由匝道接平面道路，往東要由大中路匝道進入。

此外，進出左營區車輛可改道中華高架下平面快車道，南北向車輛可走民族路、自由路、博愛路。鼓山區（銘傳路以南）南北向車輛請改走鼓山路。

1月12日上午，高雄捷運紅線小港站加班車3點39分發車，岡山車站加班車3點47分發車；橘線哈瑪星站加班車4點09分發車，大寮站加班車4點03分發車。

高雄輕軌C19馬卡道至C21美術館延後至8點10分提供服務，C18鼓山及C22聯合醫院有接駁巴士提供雙向接駁服務，接駁車服務時間為上午6點30分至8點，單趟時間約20至30分鐘，中間車站不停靠，賽事競賽路線之市區公車於賽事期間停駛。

運發局提醒，1月12日上午22條公車路線受賽事競賽封路影響而暫停營運，包括紅53主副線、紅33、紅35、紅36、紅56、301（含區間）、28、紅52、8043、8502、168東（含區間）、168西（含區間）、217、218、205、6、29、219等。

交通管制以及活動資訊，請上「高雄富邦馬拉松」、「運發局」FB粉絲團或賽事官網（https://khm.com.tw/）查詢。

高雄富邦馬拉松大眾運輸調整公告。圖／高市運發局提供
高雄富邦馬拉松大眾運輸調整公告。圖／高市運發局提供
高雄富邦馬拉松交通管制，左營地區改道路線圖。圖／高市運發局提供
高雄富邦馬拉松交通管制，左營地區改道路線圖。圖／高市運發局提供
高雄富邦馬拉松交通管制，楠梓地區改道路線圖。圖／高市運發局提供
高雄富邦馬拉松交通管制，楠梓地區改道路線圖。圖／高市運發局提供
高雄富邦馬拉松交通管制時間表暨地區改道路線圖。圖／高市運發局提供
高雄富邦馬拉松交通管制時間表暨地區改道路線圖。圖／高市運發局提供
高雄富邦馬拉松交通管制，梓官地區改道路線圖。圖／高市運發局提供
高雄富邦馬拉松交通管制，梓官地區改道路線圖。圖／高市運發局提供
高雄富邦馬拉松大眾運輸調整公告。圖／高市運發局提供
高雄富邦馬拉松大眾運輸調整公告。圖／高市運發局提供
高雄富邦馬拉松交通管制時間表暨地區改道路線圖。圖／高市運發局提供
高雄富邦馬拉松交通管制時間表暨地區改道路線圖。圖／高市運發局提供

交通管制 輕軌 馬拉松 高雄市

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