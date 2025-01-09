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屏東市公所元宵特色提燈 高屏舊鐵橋意象結合蛇年

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
春節將至，屏東市公所設計兼具地方文化意涵與環保概念的小提燈，近日發送給屏東市各國小學童。今年小提燈以「高屏舊鐵橋」為主題，展現屏東在地文化，也傳遞愛護地球的環保理念。圖／屏東市公所提供
春節將至，屏東市公所設計兼具地方文化意涵與環保概念的小提燈，近日發送給屏東市各國小學童。今年小提燈以「高屏舊鐵橋」為主題，展現屏東在地文化，也傳遞愛護地球的環保理念。圖／屏東市公所提供

春節將至，屏東市公所設計兼具地方文化意涵與環保概念的小提燈，近日發送給屏東市各國小學童。今年小提燈以「高屏舊鐵橋」為主題，展現屏東在地文化，也傳遞愛護地球的環保理念。

屏東市公所指出，小提燈結合屏東國定古蹟高屏舊鐵橋形象，將鐵橋結構融入提燈蛇身與提把設計，象徵歷史文化延續，讓孩子透過燈籠了解屏東地方故事，增強對家鄉認同感。

屏東市公所指出，小提燈能隨提燈時手部擺動左右晃動，蛇身中間加入屏東市徽，隨動作敲擊出有趣的效果。蛇舌採用重錘設計，模仿真蛇靈巧擺動的模樣，生動有趣。提把部分可拆分安裝燈籠底部，讓孩子可以體驗舞龍樂趣，遊戲中提升手眼協調能力，寓教於樂。

小提燈以紅、黃、藍、綠四大基礎色為主軸，搭配馬卡龍色系設計，營造活潑繽紛視覺效果，吸引學童目光的同時，也提升色彩感知能力。

市公所指出，考量傳統提燈電池難以回收、對環境造成汙染問題，市公所將「環保創意」融入小提燈設計，除採用節能LED燈外，還附贈「無電池光源供電線」，不需使用電池即可點亮小提燈，也解決廢棄電池環保困擾，讓孩子們從小學習珍惜資源、愛護地球。

屏東市長周佳琪表示，元宵節是傳統節慶，也是凝聚地方文化與情感的重要時刻。此次設計的小提燈，期望能透過融入地方特色與環保理念，讓孩子們在享受節慶樂趣的同時，也能學習珍惜資源，認識屏東文化，希望這份充滿屏東意象的暖心設計照亮孩子們的笑容。點亮環保的未來。

 

春節將至，屏東市公所設計兼具地方文化意涵與環保概念的小提燈，近日發送給屏東市各國小學童。今年小提燈以「高屏舊鐵橋」為主題，展現屏東在地文化，也傳遞愛護地球的環保理念。圖／屏東市公所提供
春節將至，屏東市公所設計兼具地方文化意涵與環保概念的小提燈，近日發送給屏東市各國小學童。今年小提燈以「高屏舊鐵橋」為主題，展現屏東在地文化，也傳遞愛護地球的環保理念。圖／屏東市公所提供
春節將至，屏東市公所設計兼具地方文化意涵與環保概念的小提燈，近日發送給屏東市各國小學童。今年小提燈以「高屏舊鐵橋」為主題，展現屏東在地文化，也傳遞愛護地球的環保理念。圖／屏東市公所提供
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元宵節 屏東 蛇年

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