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澎湖黑糖糕揚名 奪國際風味絕佳獎章

中央社／ 澎湖縣9日電

澎湖在地品牌今天宣布，旗下創新產品「黑妞2.0版黑糖糕」愛戀滋味（巧克力），榮獲國際風味評鑑所（iTQi）「風味絕佳獎章」，提升國際知名度。

澎湖寰一實業負責人鄭龍蛟表示，榮獲iTQi「風味絕佳獎章」，殊屬不易，充分彰顯了在地美味的創新實力與文化魅力。

鄭龍蛟表示，位於比利時布魯塞爾的iTQi，是全球權威的食品與飲品評鑑機構，採盲測方式，根據外觀、香氣、口感、質地及餘韻等多個層面進行專業評估，「黑妞2.0版黑糖糕」愛戀滋味（巧克力），獲得「風味絕佳獎章」，讓澎湖特色食品在國際舞台上發光。

鄭龍蛟是澎湖最早投入黑糖糕研發之一，迄今已有30餘年，本著自己長久的飲食經驗和回應消費者對高品質美食的期待，經過多年的精心研發與測試，去年7月參散，歷時長達近半年，獲得評審青睞，今天傳回獲獎的好消息。

澎湖 黑糖

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