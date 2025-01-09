高雄九如路1千公尺人行道優化翻新 串聯新高雄車站商圈

高雄市九如一路為市區東西向幹道，串連省道台1線及國道1號，緊臨民族社區和科工館生活圈，工務局過去優化九如二路（民族一路至中華二路）人行環境，近期再針對九如一路（平等路至民族一路）翻新人行道，總長度約1320公尺、面積約3960平方公尺，將高雄車站後驛商圈與科工館路網聯結，提升行走舒適感及便利度。

九如一路是東三民區、鳳山區居民往來主要道路，沿線多屬住宅區，有不少餐飲商家、旅宿業者，許多民眾會前立科學工藝博物館，周邊有鐵路綠園道、民族車站、科工館車站，民生機能發達，未來捷運黃線也會在九如民族路口設站，工務局為此用平順、耐久、美觀優質的鋪面材料來整新人行道，同時改善無障礙斜坡設計。

道工處補充，除了人行道改善，先前也已陸續針對九如一路與永年街、大昌二路、光武路等路口，進行轉角人行道擴大、增設無障礙斜坡的行人安全改善工程，以及附近剛翻新完成的九如一路至義華路段大昌路人行道，營造便捷友善生活空間。