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「銀球變黑球」 高捷通風井外觀屢引發討論

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高捷在高雄火車站旁的通風井原本被不鏽鋼板包成銀色圓球，改用鈦黑色包膜減低反光、聚熱後，被網友聯想到日本漫畫「殺戮都市GANTZ」的黑球。圖／本報資料照片
高捷在高雄火車站旁的通風井原本被不鏽鋼板包成銀色圓球，改用鈦黑色包膜減低反光、聚熱後，被網友聯想到日本漫畫「殺戮都市GANTZ」的黑球。圖／本報資料照片

高雄捷運沿線設有多處通風口，部分通風口外觀讓民眾難以聯想到用途，除了鳳山站的通風井被當成神秘建築物引發討論，高捷位於高雄車站的通風井，因外表用不鏽鋼片包覆成銀色圓球，一度被猜測是裝置藝術，蓋好後因反光、吸熱引發民眾反彈，高捷公司之後貼上深色包膜改善。

高雄捷運為通風需求，在高雄車站靠近九如二路、博愛一路，設置一處通風井，因為考量車站周邊的地景，委由專業建築師團隊設計，利用不鏽鋼板做成東西向寬18公尺，南北向寬23公尺，高度9.3公尺的雙曲橢圓不鏽鋼球，用來包覆這處通風井，去年5月完工亮相後，民眾猜測是裝置藝術，也有用路人抱怨不鏽鋼圓球像是鏡子，不僅反光刺眼還會聚熱。

高捷公司為了改善反光、聚熱問題，在不鏽鋼板外貼上鈦黑色的包膜，經測試對於降低反射以及表面聚熱，都有明顯改善。通風口的銀球貼模後後，再度在網路上引發熱議。網友說「銀球變黑球」、「像是超大皮蛋」，也有動漫迷指出，不鏽鋼圓球變成深黑色，讓人聯想到日本漫畫「殺戮都市GANTZ」的黑球。

在高捷後驛站2號出口前方的人行道，也有設置一處直立式通風井，高度約1層樓、外觀如傾斜的圓筒，旅客說「像是輪船的煙囪」，以為是車站的整體造型設計，看不出來是通風口。

高雄捷運在高雄火車站旁的通風井，採取不鏽鋼包覆成銀色圓球（圖），在民眾抱怨反光、聚熱後，已貼上鈦黑色包膜改善。圖／本報資料照片
高雄捷運在高雄火車站旁的通風井，採取不鏽鋼包覆成銀色圓球（圖），在民眾抱怨反光、聚熱後，已貼上鈦黑色包膜改善。圖／本報資料照片
高雄捷運後驛站2號出口設有通風井，旅客形容外觀像是輪船的煙囪。記者王勇超／翻攝
高雄捷運後驛站2號出口設有通風井，旅客形容外觀像是輪船的煙囪。記者王勇超／翻攝

建築師 高捷 高雄捷運

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