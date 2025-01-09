南迴公路全線拓寬只剩7公里！台東到屏東30分鐘搞定

南迴公路拓寬改善工程自2011年施工以來，台東端於2019年底通車，後續屏東端10公里工程，目前已完成3公里，只剩最後雙流至新路段的7公里。公路局南區養護工程分局表示，最快今年底進場施工，2028年南迴公路就能真正實現全線通車的願望，並再縮短5分鐘車程。民眾相當期待。

南分局副分局長王慶雄表示，南迴公路屏東端草埔至丹路段10公里拓寬改善工程，已完成丹路段3公里外環路段，只剩雙流至新路段的7公里尚未辦理拓寬，為加速工程進度，已和交通部爭取到57億元經費，並將分成2個工程標案發包，今年上半年第一標可發包完成。

全長約100.7公里的南迴公路，全線橫跨台東與屏東兩端，過去因天災、多彎及路窄等不良條件，使得民眾東西往返非常不便，甚至交通中斷嚴重影響民生，政府因而提出拓寬改善工程計畫，並於2011年開始動工，其中台東端在2019年底通車，屏東端部分路段尚未辦理拓寬。

南分局持續努力克服工程瓶頸，陸續完成辦理環評、設計及用地取得等作業，逐步完成草埔至雙流及新路外環共3公里的拓寬工程，僅剩雙流至新路段7公里尚未拓寬；此路段設計將採線形優化提升速率，以及道路寬度配置為18米，並設雙向各2車道1慢車道。

「若能全線拓寬，就真的太棒了！」林姓貨車司機說，真的就只差雙流到新路段了，他每天台東往返高雄載送貨，平時還好，假日這路段就會卡住，很期待趕快動工。另洪姓民眾表示，南迴全線拓寬通車，再加上楓港到水底寮道路改善後，台東、高雄一日生活圈就不是夢了。

據了解，過去南迴公路尚未拓寬前，台東往返屏東車程約1個小時，目前只要35分鐘，未來雙流至新路段的7公里

完成拓寬通車，會再縮短5分鐘，屆時台東及屏東往返時間只要30分鐘就能抵達；整條公路不僅提升品質及用路安全，也能加速沿線地區發展。