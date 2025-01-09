影／高雄神秘建築物鐵門深鎖 里長解密真實用途

高雄鳳山區自由路有1棟高度約4層樓的極簡風格建築，外牆只見方形洞口、沒有窗戶，加上1樓出入口總是鐵門深鎖，常有路人猜測「是什麼用途？」里長說，這棟建築物旁有停車場，許多人猜測是停車塔，卻納悶沒有入口，「其實這裡是捷運的通風井」。

在高雄捷運鳳山站出口附近30公尺的自由路，有一棟特殊的建築物藏在透天厝之間，4層樓的高度乍看如同民宅，但每層都有挑高設計，外牆有長、寬各約3公尺的方形洞口，卻沒有設置窗戶，而1樓的出口有樓梯通向大門，但鐵門總是上鎖無法開啟。

不少路過自由路的民眾看到這棟極簡風的建築物，都會好奇多看幾眼，由於一旁就是收費停車場，有人猜測這裡是停車塔，但四下張望卻又找不到停車入口；機車騎士停下查看後猜測「該不會是即將開幕的KTV？」「難道是汽車旅館？」也有人坦言，捷運興建時就有發現這棟建築，但不曉得是什麼用途。

興中里長林天財說，這棟建築物其實是捷運鳳山站的通風口及緊急出口，外觀還算好看，大多數的在地人應該都知道用途，但路過的民眾可能就會感到疑惑，口耳相傳之下，竟成為外地人眼中的神祕建築物。

當地店家說，這棟捷運的通風井蓋在透天民宅旁，「外觀很簡潔，幾乎沒有存在感」，近日突然爆紅，許多人來這裡拍照，有人附近張望許久都找不到正確地點，經過店家指點，才發現赫然就在眼前。

高捷公司說，這棟建築物外觀簡潔，有些民眾認為不起眼、但也有人認為相當神秘，但其實就是地下車站的直立式通風井；建築物右下方設有1道鐵門，是地下車站的緊急逃生通道出口，只出不進。

高捷公司指出，捷運列車在地下隧道行駛時，會把空氣往前擠壓，因此需要設置通風井，讓隧道內空氣可以流動，並更新站內空氣，通風井的外觀是在興建階段，由專業工程師依照車站用地取得及車站特性設計。