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屏東來義8成從事營造業 公所自編預算補助勞工意外保險保費

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣來義鄉公所每年到工地訪視關懷在工地工作族人們，關心就業狀況，給予協助，提供最新福利政策資訊說明。圖／來義鄉公所提供
屏東縣來義鄉公所每年到工地訪視關懷在工地工作族人們，關心就業狀況，給予協助，提供最新福利政策資訊說明。圖／來義鄉公所提供

從事營造業、綁鐵工，穿梭工地鷹架，在屏東縣來義鄉約占8成，每個村幾乎都有工頭，帶領夥伴們在工地打拚，來義鄉長莊景星從2021年起公所自編預算訂定「來義鄉勞工意外保險補助作業要點」，鼓勵勞工朋友就保，多一層保障。

來義鄉長莊景星說，來義鄉親從事職業中8成以上屬於務農、營造業（鐵工、木工），鄉親從1980年起，因應台灣各項建設需大量密集勞力投入，紛紛離鄉工作從事最辛苦鐵工業。公所每年安排到工地訪視關懷族人們，關心就業狀況，給予協助，提供最新福利政策資訊說明。

莊景星說，曾遇過族人發生工安意外，從高處墜落重傷、大貨車上下車時突踩空過世，工地工安意外非死即傷，外地工作族人大多是家庭重要經濟支柱。公所從2021自編預算訂定「屏東縣來義鄉勞工意外保險補助作業要點」，鼓勵勞工朋友就保，保障多一點，不再因意外受傷而讓家庭頓失經濟來源，編列70萬元保費補助。

屏東縣來義鄉勞工意外保險補助作業要點，提供族人保費補助，每人每年保單最高補助3500元。作業要點規定，設籍來義鄉勞工、依傷害保險個人職業分類從第4、5、6級的勞工。投保規格內容應有醫療保險給付以及意外傷殘險死亡保險給付，保單契約為一年期限。投保生效後3個月內到公所社會課申請保費補助。

屏東縣來義鄉人口數是屏東縣9個原鄉中人口數第二，統計至去年底全鄉7355人，僅次於三地門鄉。來義鄉公所也在鄉刊創刊號「鋼鐵人特輯」，紀錄在外打拚「鋼鐵英雄」故事。

屏東縣來義鄉公所每年到工地訪視關懷在工地工作族人們，關心就業狀況，給予協助，提供最新福利政策資訊說明。圖／來義鄉公所提供
屏東縣來義鄉公所每年到工地訪視關懷在工地工作族人們，關心就業狀況，給予協助，提供最新福利政策資訊說明。圖／來義鄉公所提供
屏東縣來義鄉長莊景星從2021年起公所自編預算，推出「來義鄉勞工意外保險補助作業要點」，鼓勵勞工朋友就保，多一層保障。記者劉星君／攝影
屏東縣來義鄉長莊景星從2021年起公所自編預算，推出「來義鄉勞工意外保險補助作業要點」，鼓勵勞工朋友就保，多一層保障。記者劉星君／攝影
屏東縣來義鄉長莊景星上任後，公所鄉刊創刊號「鋼鐵人特輯」，紀錄在外打拚「鋼鐵英雄」故事。記者劉星君／攝影
屏東縣來義鄉長莊景星上任後，公所鄉刊創刊號「鋼鐵人特輯」，紀錄在外打拚「鋼鐵英雄」故事。記者劉星君／攝影
屏東縣來義鄉公所每年到工地訪視關懷在工地工作族人們，關心就業狀況，給予協助，提供最新福利政策資訊說明。圖／來義鄉公所提供
屏東縣來義鄉公所每年到工地訪視關懷在工地工作族人們，關心就業狀況，給予協助，提供最新福利政策資訊說明。圖／來義鄉公所提供
屏東縣來義鄉公所每年到工地訪視關懷在工地工作族人們，關心就業狀況，給予協助，提供最新福利政策資訊說明。圖／來義鄉公所提供
屏東縣來義鄉公所每年到工地訪視關懷在工地工作族人們，關心就業狀況，給予協助，提供最新福利政策資訊說明。圖／來義鄉公所提供
屏東縣來義鄉公所每年到工地訪視關懷在工地工作族人們，關心就業狀況，給予協助，提供最新福利政策資訊說明。圖／來義鄉公所提供
屏東縣來義鄉公所每年到工地訪視關懷在工地工作族人們，關心就業狀況，給予協助，提供最新福利政策資訊說明。圖／來義鄉公所提供
屏東縣來義鄉公所每年到工地訪視關懷在工地工作族人們，關心就業狀況，給予協助，提供最新福利政策資訊說明。圖／來義鄉公所提供
屏東縣來義鄉公所每年到工地訪視關懷在工地工作族人們，關心就業狀況，給予協助，提供最新福利政策資訊說明。圖／來義鄉公所提供
屏東縣來義鄉公所每年到工地訪視關懷在工地工作族人們，關心就業狀況，給予協助，提供最新福利政策資訊說明。圖／來義鄉公所提供
屏東縣來義鄉公所每年到工地訪視關懷在工地工作族人們，關心就業狀況，給予協助，提供最新福利政策資訊說明。圖／來義鄉公所提供
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