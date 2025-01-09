聽新聞
0:00 / 0:00

冷藏豬肉首度銷星 有望揮軍日本

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導

台灣冷藏豬肉首櫃外銷新加坡，這是台灣外銷冷藏生鮮豬肉進軍星國高端市場首例。農業部長陳駿季昨表示，台灣最快於今年5月將從傳統豬瘟疫區中除名，相較日本仍是疫區，台灣豬肉有望出口日本。

台灣16年前曾以冷凍生鮮豬肉進軍新加坡，之後無疾而終。這次屏東嘉一香食品公司與新加坡OJJ Foods公司達成商議，將32.6公噸冷藏豬肉銷往星國，農業部長陳駿季南下主持首櫃外銷記者會，見證雙方簽署合作備忘錄。

陳駿季說，當年口蹄疫對國內豬農收益與產業發展造成很大衝擊，經農業部跨部會與業界共同努力，2020年已成功從口蹄疫區除名，去年11月獲新加坡食品局核准進口。過去外銷星國多為加工品或冷凍豬肉，冷藏豬肉出口檢疫標準更高。他並表示，台灣去年向世界動物衛生組織申請認定為豬瘟非疫國，若審查順利，最快今年5月就會通過，屆時將成為亞洲唯一揮別傳統豬瘟、口蹄疫及非洲豬瘟的非疫國，台灣豬肉可望外銷日本。

嘉一香食品公司董事長陳國訓表示，台灣目前有豬內臟、豬皮銷往菲律賓，新加坡則喜歡排骨來做肉骨茶。台灣業者提升肉品衛生品質，成功贏得國際市場的信賴。

OJJ Foods公司總經理Wilson Lim說，冷藏豬肉需通過更嚴格的檢疫，台灣豬肉品質佳，可進軍星國高端餐廳及超市，未來希望雙方有更多的合作。

新加坡 豬肉 農業部

延伸閱讀

台灣生鮮豬肉睽違15年重返新加坡 供應高端餐廳超市

台中霧峰農會桐林酒廠動土 農業部長陳駿季盼為農產加值

【重磅快評】陳駿季翻卓揆的桌 背後有人撐腰？

「班班喝鮮奶」喊卡 乳業痛心：一個良策走到這種收場

相關新聞

鳳山車站釘子戶搬了 曹謹路年中打通

配合鐵路地下化，高雄鳳山車站2018年啟動營運，交通部興建「空中鳳城」複合型車站大樓，並擬打通道路，縫合裂解城市空間，但...

冷藏豬肉首度銷星 有望揮軍日本

台灣冷藏豬肉首櫃外銷新加坡，這是台灣外銷冷藏生鮮豬肉進軍星國高端市場首例。農業部長陳駿季昨表示，台灣最快於今年5月將從傳...

台和一號偵搜水下載具 10日首度在興達港下水測試

MarinexT 2025海洋永續發展科技研討會今起一連3天將高雄舉行，吸引產官學研超過數十個單位及企業，百餘名內外菁英...

救國團金門縣團委會交接 馬志亮接任主委加強推動公益

救國團金門縣團委會今天在金門縣青年活動中心餐廳舉辦新舊主任委員交接典禮，馬志亮正式接任新主任委員一職，接下重責大任，馬志...

屏東市元旦健走紀念品包包超夯 今公告3月14開放補領

屏東市公所舉辦元旦升旗典禮暨健走，吸引逾萬人參與，人潮爆量，今年改送後背包當紀念品，現場1萬份全發完還不夠，現場改發兌換...

立委賴瑞隆推系列記者會 為宣布參選高雄市長暖身

有意參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆，今天舉行記者會公布形象主視覺，主打「信賴高雄、邁向新局」口號。他表示，今天不是宣布參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。