冷藏豬肉首度銷星 有望揮軍日本

台灣冷藏豬肉首櫃外銷新加坡，這是台灣外銷冷藏生鮮豬肉進軍星國高端市場首例。農業部長陳駿季昨表示，台灣最快於今年5月將從傳統豬瘟疫區中除名，相較日本仍是疫區，台灣豬肉有望出口日本。

台灣16年前曾以冷凍生鮮豬肉進軍新加坡，之後無疾而終。這次屏東嘉一香食品公司與新加坡OJJ Foods公司達成商議，將32.6公噸冷藏豬肉銷往星國，農業部長陳駿季南下主持首櫃外銷記者會，見證雙方簽署合作備忘錄。

陳駿季說，當年口蹄疫對國內豬農收益與產業發展造成很大衝擊，經農業部跨部會與業界共同努力，2020年已成功從口蹄疫區除名，去年11月獲新加坡食品局核准進口。過去外銷星國多為加工品或冷凍豬肉，冷藏豬肉出口檢疫標準更高。他並表示，台灣去年向世界動物衛生組織申請認定為豬瘟非疫國，若審查順利，最快今年5月就會通過，屆時將成為亞洲唯一揮別傳統豬瘟、口蹄疫及非洲豬瘟的非疫國，台灣豬肉可望外銷日本。

嘉一香食品公司董事長陳國訓表示，台灣目前有豬內臟、豬皮銷往菲律賓，新加坡則喜歡排骨來做肉骨茶。台灣業者提升肉品衛生品質，成功贏得國際市場的信賴。

OJJ Foods公司總經理Wilson Lim說，冷藏豬肉需通過更嚴格的檢疫，台灣豬肉品質佳，可進軍星國高端餐廳及超市，未來希望雙方有更多的合作。