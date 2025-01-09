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鳳山車站釘子戶搬了 曹謹路年中打通

聯合報／ 記者宋原彰王昭月／高雄報導
高雄鳳山車站南側反對重劃的陳姓住戶，經市府誠意溝已願意搬遷，僵持8年爭訟終於畫下句點。記者王昭月／翻攝
高雄鳳山車站南側反對重劃的陳姓住戶，經市府誠意溝已願意搬遷，僵持8年爭訟終於畫下句點。記者王昭月／翻攝

配合鐵路地下化，高雄鳳山車站2018年啟動營運，交通部興建「空中鳳城」複合型車站大樓，並擬打通道路，縫合裂解城市空間，但有一戶反對，致曹謹路無法開通，衍生人車爭道問題，影響車站招商，經高市府誠意化解，住戶終於同意遷離。

高雄鳳山車站南側反對重劃的陳姓住戶與市府爭訟8年，高市地政局表示，市府經以最大誠意溝通，這戶人家元旦已搬遷至安置宅，重劃工程近日將重啟施工，預估今年中打通曹謹路，健全鳳山車站周邊交通。

鳳山車站位於高雄85期市地重劃區，市府2016年11月15日公告重劃計畫書，重劃工程2021年完工，但南側大門前15公尺寬的計畫道路曹謹路卻因一名住戶反對，遲未開通。反對戶的住家正好坐落曹謹路中央，無法進一步闢建乘客接送區，衍生人車爭道、出入不便等問題。此案爭訟多年，但市府在合法合理範圍內保障住戶居住權，提供安置期間生活扶助，用誠意換取對方同意。

議員陳慧文表示，曹謹路打通雖能有效改善周邊交通瓶頸，但現階段車站周邊接送車輛常隨意停靠。議員李雅靜則說，車站目前仍欠缺計程車排班空間、旅客臨停接送區，整體應結合曹公圳水岸觀光、家樂福周邊商圈做連結，才有助增加廠商投資意願，讓空中鳳城避免淪成「空中封城」。

住戶 議員 重劃區

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