地貌監控衛星變異點太多了 基層疲於奔命喊「快撐不住了」

國土署監測資料顯示，去年根據衛星變異點查獲違規的件數以台南1294件最多，其次是屏東1131件、高雄843件，彰化839件、雲林635件、台中629件，顯示各地亂倒及以不法改變地貌現象嚴重。南市基層人員表示，變異點多，大家也疲於奔命，若源頭管得好問題就不會那麼嚴重。

環保局長許仁澤說，中央相當重視廢棄物亂倒問題，目前已成立平台，加強溝通管理及檢討法規，針對營建物問題，內政部國土署與環境部也成立次長級窗口，而裝潢物也要追流向，以根本解決問題。接續會展開執法，若有必要也會檢討法規，中央正積極協助地方打擊亂倒、掩埋廢棄物的行為。

近5年來國土署透過衛星興監監測掌控地貌改變，中南部衛星變異點明顯增加，特別是南部地區更為明顯，其中台南5年來違規件數成長5倍。2018年南市衛星變異點677件，違規249件，2025年成長到變異點2759件，違規有1294件。

資料顯示，去年屏東衛星變異點2019件，違規1131件，彰化1429件中有違規839件，雲林1426件中有635件，高雄1419件有843件，台中則是1085件有629件違規。

也因衛星變異點大增，第一線鄉鎮市區公所也常疲於奔命，台南市基層人員反映，有變異點就要去查看，了解是否有違法行為，但因人力有限，已經不堪負荷，希望能加強源頭管理，降低變異點數量。有區長說，若案件多，承辦科忙不過來，就會出動里幹事支援，雖然里幹事缺乏這方面專業，但也是沒辦法的事，建議能以委辦方式處理。

地政局表示，委辦問題曾和中央討論過，但因變異點的樣態複雜，而且涉及的機關與局處多，執行時必須有公權力，委辦有困難，將爭取補助人力聘用的經費，以解決基層人力不足問題。

台南檢警環去年偵破非法亂倒及掩埋廢棄物集團，其中有3處漁電共生光電場，另市府針對686場光電場開挖，也發現16處有問題，為了防止弊端發生，去年底跨局處會議，除了要求光電場施作要有縮時攝影，也必須附地形測量圖，透過前後比對，以及現場查核紀錄，核對地貌改變狀況，防做手腳。