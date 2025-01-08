台和一號偵搜水下載具 10日首度在興達港下水測試

MarinexT 2025海洋永續發展科技研討會今起一連3天將高雄舉行，吸引產官學研超過數十個單位及企業，百餘名內外菁英參加，聚焦海洋科技、海洋永續發展議題，參與展示的「台和一號」快速偵搜水下載具，預訂本周五在高雄興達港下水測試。

研討會由台大工學院、中山海科院、U-TEAM水下噪音聯盟、知洋科技共同主辦，船舶暨海洋產業研發中心、國研院台灣海洋科研中心及英國、挪威、丹麥等國外海洋設備大廠協辦。海保署長陸曉筠、高市海洋局長黃登福、台大工學院長江茂雄、中山海科院長廖德裕、船舶中心執行長周顯光都參與盛會。

3天議程共有15場專題演講，聚焦於海洋再生能源、海洋生態永續、海洋科學技術等議題，亦展示船舶、載具、聲納、通訊、儀器、新知等領域海洋儀器及船用。

其中1月10日研討會將移師至高雄興達港，進行USV（無人艇）、ROV（水下無人遙控載具）、SONAR（聲納）、Buoy（浮標）、Positioning（定位）等海洋科技技術演示。其中具獵雷功能的「台和一號」偵搜水下載具，10日將首度下水測試。

知洋科技總經理湛翔智表示，MarinexT海洋永續發展科技研討會今年結推出台灣首套軍用商規水下遙控載具及機師訓練模擬機。