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台和一號偵搜水下載具 10日首度在興達港下水測試

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
參與展示的「台和一號」快速偵搜水下載具，預訂本周五在高雄興達港下水測試。記者王昭月／翻攝
參與展示的「台和一號」快速偵搜水下載具，預訂本周五在高雄興達港下水測試。記者王昭月／翻攝

MarinexT 2025海洋永續發展科技研討會今起一連3天將高雄舉行，吸引產官學研超過數十個單位及企業，百餘名內外菁英參加，聚焦海洋科技、海洋永續發展議題，參與展示的「台和一號」快速偵搜水下載具，預訂本周五在高雄興達港下水測試。

研討會由台大工學院、中山海科院、U-TEAM水下噪音聯盟、知洋科技共同主辦，船舶暨海洋產業研發中心、國研院台灣海洋科研中心及英國、挪威、丹麥等國外海洋設備大廠協辦。海保署長陸曉筠、高市海洋局長黃登福、台大工學院長江茂雄、中山海科院長廖德裕、船舶中心執行長周顯光都參與盛會。

3天議程共有15場專題演講，聚焦於海洋再生能源、海洋生態永續、海洋科學技術等議題，亦展示船舶、載具、聲納、通訊、儀器、新知等領域海洋儀器及船用。

其中1月10日研討會將移師至高雄興達港，進行USV（無人艇）、ROV（水下無人遙控載具）、SONAR（聲納）、Buoy（浮標）、Positioning（定位）等海洋科技技術演示。其中具獵雷功能的「台和一號」偵搜水下載具，10日將首度下水測試。

知洋科技總經理湛翔智表示，MarinexT海洋永續發展科技研討會今年結推出台灣首套軍用商規水下遙控載具及機師訓練模擬機。

海保署長陸曉筠說，海洋保育及整體海洋環境很需要科學技術介入，目前聯合國正在推全球科學十年，至2030年會是非常重要的科學基礎，未來這十年將透過科學的基礎去做海洋的保育，促進認識海洋環境，減少影響與汙染。此外海洋保育法去年剛通過，今年7月預計完成所有子法，相關問題都需要不同領域的人一起努力。

MarinexT 2025海洋永續發展科技研討會今起一連3天將高雄舉行，吸引產官學研超過數十個單位及企業，百餘名內外菁英參加。記者王昭月／翻攝
MarinexT 2025海洋永續發展科技研討會今起一連3天將高雄舉行，吸引產官學研超過數十個單位及企業，百餘名內外菁英參加。記者王昭月／翻攝

永續 科學 載具

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