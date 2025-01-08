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澎湖最偏遠花嶼村長補選 檢警調前往查察防賄選

中央社／ 澎湖縣8日電

澎湖最偏遠的花嶼村長18日將進行補選，澎湖地檢署查察賄選及暴力執行小組今天專程前往召開選舉查察會議，防杜賄選，以淨化選風。

澎湖望安鄉花嶼村第22屆村長王玉英去年11月2日逝世，因任期尚餘2年多，依法必須辦理補選，澎湖縣選舉委員會辦理候選人補選登記，計有陳董金針及董桂珠2人登記參選，18日辦理投開票。

因應望安鄉花嶼村長補選及陸續舉行的基層農漁會選任人員選舉，澎湖地檢署檢察長陳佳秀今天率主任檢察官郭耿誠、調查站、澎湖警局等查察賄選及暴力執行小組，頂草著風浪前往澎湖極西的花嶼村召開選舉查察會議，了解轄區選情狀況、查賄工作及人力規劃等，全面查察，防杜賄選，以淨化選風。

陳佳秀表示，花嶼村長補選，有2名候選人參選，競爭激烈，各機關不能掉以輕心，仍應嚴加注意、加強情蒐，確保花嶼村長補選選舉之公平、公正。

澎湖縣選舉 補選 賄選

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