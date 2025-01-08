快訊

饗饗事件延燒！北市出手查饗賓集團5分店 饗食天堂、旭集現缺失

畫家控盜圖「師姐以佛理欺我」 大林慈濟醫院認了將標原創者

賴清德表態了 「理解柯建銘喊罷免」

高雄年貨大街三鳳中街全面禁菸 違者最高罰1萬元

中央社／ 高雄8日電

高雄年貨大街三鳳中街今年1月1日起全面禁菸，高雄市衛生局表示，已公告「三鳳中街商店街」今年元旦起為全面禁菸場所，違者最高可處新台幣1萬元；目前未開出罰單

衛生局表示，三鳳中街是高雄著名的觀光景點，也是許多市民日常採買去處，過年期間更是人潮眾多，為維護民眾健康，減少暴露於二手菸的危害，攜手三鳳中街商店街管理委員會，公告「三鳳中街商店街」自114年1月1日起為全面禁菸場所。

三鳳中街商店街管理委員會也配合設置禁菸標示，提醒民眾共同遵守規範，衛生局表示，希望透過禁菸公告，讓市民朋友能在一個清新無菸的購物環境中，安心採買健康迎新年。

衛生局告訴中央社記者，去年10月起已在商圈內舉牌宣導，截至目前為止未開出罰單，除了會有稽查人員不定期到場檢查外，警方巡檢時若發現有民眾在三鳳中街內抽菸也會留下紀錄，再由衛生局裁罰。

根據世界衛生組織統計，二手菸暴露造成全球每年超過120萬人死亡，二手菸有害物質多達7000種以上，至少有93種為致癌物，長期暴露於二手菸環境下，容易導致心血管疾病、肺癌、慢性阻塞性肺病等疾病。吸菸者吸菸後，殘留在衣物、家具、地毯、頭髮、皮膚、環境等表面上的有害物質，仍會影響人體健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

禁菸 罰單 衛生局

延伸閱讀

雲林年貨大街下周斗南田徑場登場 發送10萬摸彩券最高獎金5千元

少繳手續費扣款失敗 高雄男遷怒毆貸款業務判賠24萬

高雄前鎮地下道9機車撞成一團 3男女送醫肇事原因待查

高雄男朝超商飲料架「吐檳榔汁」拍片炫耀噁爆網友

相關新聞

屏東市元旦健走紀念品包包超夯 今公告3月14開放補領

屏東市公所舉辦元旦升旗典禮暨健走，吸引逾萬人參與，人潮爆量，今年改送後背包當紀念品，現場1萬份全發完還不夠，現場改發兌換...

立委賴瑞隆推系列記者會 為宣布參選高雄市長暖身

有意參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆，今天舉行記者會公布形象主視覺，主打「信賴高雄、邁向新局」口號。他表示，今天不是宣布參...

金門國家公園攜手長照機構 推公益關懷手作活動

內政部國家公園署金門國家公園管理處於歲末年終舉辦「公益關懷系列活動：手作綠植上板」，攜手金門縣各長照機構，以自然保育結合...

聯外道路復建工程啟動 藤枝國家森林遊樂區休園至2025年底

藤枝國家森林遊樂區聯外道路，去年接連受到颱風影響，導致多處路基流失及邊坡落石，林業保育署緊急將復建工程發包，在今年1月5...

2025屏東燈節4大燈區1月11日登場 蛇年提燈「屏小龍」亮相

2025屏東燈節1月11日登場，今年延續以往萬年溪燈區、縣民公園燈區與勝利星村燈區，還擴大燈區，在內埔鄉龍頸溪畔新增客家...

鳳山車站釘子戶爭訟8年終軟化 鳳山車站開發現契機

高雄鳳山車站南側1戶反對重劃的陳姓住戶，與市府僵持8年終於畫下句點，高市地政局表示，經以最大誠意溝通，這戶住戶已同意元旦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。