高雄年貨大街三鳳中街全面禁菸 違者最高罰1萬元

高雄年貨大街三鳳中街今年1月1日起全面禁菸，高雄市衛生局表示，已公告「三鳳中街商店街」今年元旦起為全面禁菸場所，違者最高可處新台幣1萬元；目前未開出罰單。

衛生局表示，三鳳中街是高雄著名的觀光景點，也是許多市民日常採買去處，過年期間更是人潮眾多，為維護民眾健康，減少暴露於二手菸的危害，攜手三鳳中街商店街管理委員會，公告「三鳳中街商店街」自114年1月1日起為全面禁菸場所。

三鳳中街商店街管理委員會也配合設置禁菸標示，提醒民眾共同遵守規範，衛生局表示，希望透過禁菸公告，讓市民朋友能在一個清新無菸的購物環境中，安心採買健康迎新年。

衛生局告訴中央社記者，去年10月起已在商圈內舉牌宣導，截至目前為止未開出罰單，除了會有稽查人員不定期到場檢查外，警方巡檢時若發現有民眾在三鳳中街內抽菸也會留下紀錄，再由衛生局裁罰。

根據世界衛生組織統計，二手菸暴露造成全球每年超過120萬人死亡，二手菸有害物質多達7000種以上，至少有93種為致癌物，長期暴露於二手菸環境下，容易導致心血管疾病、肺癌、慢性阻塞性肺病等疾病。吸菸者吸菸後，殘留在衣物、家具、地毯、頭髮、皮膚、環境等表面上的有害物質，仍會影響人體健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康