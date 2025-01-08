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救國團金門縣團委會交接 馬志亮接任主委加強推動公益

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
救國團金門縣團委會今天舉辦新舊主任委員交接典禮，由救國團主任葛永光（中）擔任監交人，原任主任委員陳金福（左）將印信交予新任主委馬志亮（右）。記者蔡家蓁／攝影
救國團金門縣團委會今天舉辦新舊主任委員交接典禮，由救國團主任葛永光（中）擔任監交人，原任主任委員陳金福（左）將印信交予新任主委馬志亮（右）。記者蔡家蓁／攝影

救國團金門縣團委會今天在金門縣青年活動中心餐廳舉辦新舊主任委員交接典禮，馬志亮正式接任新主任委員一職，接下重責大任，馬志亮表示，未來將會與救國團夥伴致力從事公益事業。現場多位地方政要、學界代表及社會人士到場祝賀，共同見證這場象徵承諾與使命的儀式。

交接典禮由救國團主任葛永光擔任監交人，原任主任委員陳金福將印信交予新任主委馬志亮，正式完成交接。典禮上，葛永光頒授主任委員及顧問聘書，而馬志亮則向副主任委員及指導委員授證，感謝他們的支持與協助。

現場嘉賓包括立法委員陳玉珍、金門縣政府教育處處長孫麗琪、金門縣議長洪允典、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、金寧鄉長楊忠俊、民進黨金門縣黨部主委蔡其雍、金門縣青年志工服務協會理事長莊嘉銘、金門縣商業會理事長陳聰泉、金城鎮團委會會長陳孝瑜、真善美聯誼會諮詢委員洪慧玉、金門真善美聯誼會長李月梨等多組織代表與會。

馬志亮在致詞中表示，他加入救國團已有20多年，從中學習為人處世之道，也參與各項公益事業，他感謝各界的支持，並承諾將延續前任主委的優良傳統，他幽默的說，他與陳金福是摯友，很多人都說，他們兩人的名字加起來的閩南語諧音就是「有亮（量）、就有福」，強調將繼續為弱勢族群提供協助。他說，未來會與救國團夥伴攜手努力，推動更多具影響力的公益活動，讓救國團的服務觸及更多需要幫助的角落。

卸任主委陳金福也分享了自己的感想，他提到，雖然卸任，但仍會秉持「行善最樂」的精神，持續投入公益。他高度評價馬志亮的能力，認為他是商業與公益的典範，相信在他的帶領下，救國團將開創新的里程碑。

葛永光表示，救國團自成立以來，始終秉持「以公益為主的服務型社會企業」定位，無論在偏鄉服務、弱勢照顧或是青年培育方面，都深獲肯定。他特別提到，救國團在重大天災人禍中也總是第一時間投入救援，展現團體的公益價值與社會責任，葛承諾，未來將繼續深化公益項目，為社會注入更多正能量。

陳玉珍則說，她今天來，「算是帶了一個伴手禮」，就是昨天立法院通過讓救國團發展觀光條例相關的措施可以再延長5年，她說，這一年多千辛萬苦下，希望此條例不會列為覆議或釋憲，她強調，救國團是大家共同美好的回憶，對國家貢獻也很大，也承載了很多金門鄉親共同的記憶，而2名主委都是地方上傑出商業人才，很願意為地方付出，非常感謝其對金門的付出。

救國團金門縣團委會今天舉辦新舊主任委員交接典禮，原任主任委員陳金福（中）功成身退，金門縣真善美聯誼會會長李月黎、諮詢委員洪慧玉與幹部獻上祝福。記者蔡家蓁／攝影
救國團金門縣團委會今天舉辦新舊主任委員交接典禮，原任主任委員陳金福（中）功成身退，金門縣真善美聯誼會會長李月黎、諮詢委員洪慧玉與幹部獻上祝福。記者蔡家蓁／攝影
救國團金門縣團委會今天舉辦新舊主任委員交接典禮，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
救國團金門縣團委會今天舉辦新舊主任委員交接典禮，與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
救國團金門縣團委會今天舉辦新舊主任委員交接典禮，地區知名書法家吳鼎仁（左二）也捐贈義賣畫作所得5萬元成立公益基金。記者蔡家蓁／攝影
救國團金門縣團委會今天舉辦新舊主任委員交接典禮，地區知名書法家吳鼎仁（左二）也捐贈義賣畫作所得5萬元成立公益基金。記者蔡家蓁／攝影
救國團金門縣團委會今天舉辦新舊主任委員交接典禮，救國團主任葛永光（中）、立法委員陳玉珍（右）與新任主委馬志亮（左）合影。記者蔡家蓁／攝影
救國團金門縣團委會今天舉辦新舊主任委員交接典禮，救國團主任葛永光（中）、立法委員陳玉珍（右）與新任主委馬志亮（左）合影。記者蔡家蓁／攝影
救國團金門縣團委會今天舉辦新舊主任委員交接典禮，各界致贈牌匾並合影。記者蔡家蓁／攝影
救國團金門縣團委會今天舉辦新舊主任委員交接典禮，各界致贈牌匾並合影。記者蔡家蓁／攝影

公益活動 救國團 金門

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