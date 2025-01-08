台灣冷藏豬肉首外銷新加坡 農業部長陳駿季：未來可望出口日本

農業部長陳駿季今日到屏東縣主持「豬事順星」台灣冷藏豬肉首櫃外銷新加坡記者會，這是台灣首度外銷冷藏生鮮豬肉，進軍星國高端市場。他指出，台灣最快於今年5月將從傳統豬瘟疫區中除名，相較日本仍是疫區，台灣豬肉有望出口日本。

台灣生鮮豬肉16年前曾以「冷凍」進軍新加坡，但之後就無疾而終。這次屏東嘉一香食品公司與新加坡OJJ Foods公司達成商議，將32.6公噸冷藏豬肉銷往星國，今日舉行首櫃外銷記者會，在陳駿季見證下，雙方簽署合作備忘錄。

陳駿季表示，台灣曾是豬肉重要出口國家，但因發生口蹄疫情出口被迫中止，對國內豬農收益與產業發展造成很大衝擊。近年經農業部跨部會與業界共同努力，台灣於2020年成功從口蹄疫區除名，去年11月更獲得新加坡食品局核准進口。

他說，新加坡有嚴格的食品安全及檢疫制度，過去外銷星國的多為加工品或冷凍豬肉，冷藏豬肉出口標準更高。近年農業部花了百億進行豬肉產業升級及台灣冷鏈網路，不但有更好的豬隻飼養環境，屠宰場也符合相關衛生安全規定，目前還有5座屠宰場在申請外銷新加坡。

他指出，台灣去年向世界動物衛生組織申請認定為豬瘟非疫國，若審查順利最快今年5月就會通過，屆時台灣將成為亞洲唯一傳統豬瘟、口蹄疫及非洲豬瘟3大豬隻疫病的非疫國，相較之下日本仍是豬瘟疫區，台灣豬肉可望外銷日本。

嘉一香食品公司董事長陳國訓說，台灣目前有豬內臟、豬皮銷往菲律賓，新加坡則喜歡排骨來做肉骨茶。台灣業者提升肉品衛生品質，不但強化品牌競爭力，更成功贏得國際市場的信賴。