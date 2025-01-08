屏東市元旦健走紀念品包包超夯 今公告3月14開放補領

屏東市公所舉辦元旦升旗典禮暨健走，吸引逾萬人參與，人潮爆量，今年改送後背包當紀念品，現場1萬份全發完還不夠，現場改發兌換券，市公所今公告補領日期，3月14日到4月18日開放領取，讓大家久等了。

屏東市公所舉辦元旦升旗典禮暨健走活動，以往紀念品都是送毛巾，今年改送後背包，深受民眾喜愛，現場供不應求，當天準備的1萬份背包全數發完，現場緊急改發兌換券，並通知民眾之後會公告補領日期。

屏東市公所元旦健走紀念品為藍色後背包，相當實用，還有人拿到網路上賣，一個賣300元，討論度高。市公所也緊急請廠商製作。

「不好意思，讓大家久等了！」屏東市公所今公告，元旦紀念品補領公告，領取時間今年2025年3月14日到4月18日，周一到周五的上班時間，到屏東市公所1樓大廳領取，憑兌換券，一券一份，可代領。