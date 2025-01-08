金門國家公園攜手長照機構 推公益關懷手作活動
內政部國家公園署金門國家公園管理處於歲末年終舉辦「公益關懷系列活動：手作綠植上板」，攜手金門縣各長照機構，以自然保育結合社會關懷，教長者親手製作綠植藝術，體驗自然之美，長者們都說，透過活動不僅感受到栽培的成就感，也從中學習到自然保育的小知識，收獲豐碩。
金管處表示，該系列活動自今天起辦理6場次，將陸續於金門縣內六大長照機構巡迴舉辦，包括安岐多元照顧中心、珠山發展協會附設私立珠山社區長期機構、蜻蜓社區長照機構日照中心、金門醫院附設綜合長照機關、晨光社會福利基金會金湖長照機構，以及烈嶼社區長照機構。
活動以國家公園的自然保育與環境保護理念為核心，透過綠植DIY手作，讓長者們不僅能親手打造獨特的植栽作品，還能在動手過程中感受到栽培植物的樂趣，進一步了解自然保育的重要性。
金門國家公園管理處處長鄭瑞昌指出，此次公益活動旨在結合自然教育與社會關懷，讓長者在親手製作過程中，不僅感受到自然的力量，也體會到社會大家庭的支持。他表示，公益活動不僅是對人心的關懷，也是一種與自然連結的方式，我們希望藉由這次活動，傳遞自然與人文的美好，讓長者們在手作中找到快樂與滿足。
此次活動現場氣氛熱烈，志工與機構工作人員全程協助長者，耐心指導每位參與者完成屬於自己的綠植藝術品。許多長者表示，透過活動不僅感受到栽培的成就感，也從中學習到自然保育的小知識。活動中特別安排自然生態講解環節，從植物的生長特性到環保理念，讓參與者在手作之餘，提升對環境保護的認知，實現寓教於樂的目標。
金管處指出，這項活動將持續至1月16日，未來將規劃更多結合自然教育與公益關懷的活動，推廣至更多社會群體，深化社會對自然與生命的尊重與愛護，此次活動不僅讓長者體驗到手作的樂趣與滿足感，也展現出自然保育對社會關懷的助益，為金門社區增添歲末暖意。
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