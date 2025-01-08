聯外道路復建工程啟動 藤枝國家森林遊樂區休園至2025年底

藤枝國家森林遊樂區聯外道路，去年接連受到颱風影響，導致多處路基流失及邊坡落石，林業保育署緊急將復建工程發包，在今年1月5日開工，工期預計360個日曆天，施工期間將進行管制，藤枝國家森林遊樂區預計將休園到今年12月31日。

林業保育署表示，藤枝國家森林遊樂區去年受到強烈颱風凱米、山陀兒、康芮接連影響，導致聯外道路在1.4公里、10公里及18公里等處，出現路基流失及邊坡落石情形，去年12月17日完成藤枝聯外道路凱米風災緊急復建工程發包，今年1月5日已開工。

林業保育署說，藤枝聯外道路復建工程的工期預計360個日曆天，施工期間將進行動態管制作業，相關施工及交管資訊亦於藤外道路0k電子看板公告。

藤枝聯外道路10公里處配合桃源區公所辦理櫻花季期間，在1月11日至2月9日不施工維持道路通行，花季期間該路段將實施交通引導措施，請入山民眾配合寶山派出所及地方管制措施。

藤枝國家森林遊樂區配合聯外道路工程，將休園至今年12月31日，並將視現場施工進度調整開園期程。相關資訊可至台灣山林悠遊網及林業保育署屏東分署官網公告開放情形。