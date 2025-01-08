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青年活動中心轉型延期 救國團：盼政府加強輔導

中央社／ 金門8日電

立法院昨天修正通過發展觀光條例部分條文，救國團活動中心等申請旅館業登記再延5年，救國團主任葛永光今天出席金門團委會活動時受訪表示，盼政府加大輔導轉型力道。

救國團金門縣團委會今天在金門青年活動中心舉行主任委員交接典禮，由前主委陳金福交接給新任主委馬志亮；中國青年救國團主任葛永光、國民黨立委陳玉珍、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允等均出席祝賀。

陳玉珍致詞表示，救國團是許多金門人共同回憶，對國家貢獻很大，而2名主委都是地方上傑出商業人才，很願意為地方付出，非常感謝其對金門的付出。

陳玉珍也說，今天到現場時機點不錯，「算是帶一點伴手禮」，她表示，昨天立法院三讀修正通過發展觀光條例部分條文，包括救國團青年活動中心等特定對象住宿場所，將其申請旅館業登記時間再延長5年。

葛永光會後接受中央社記者採訪表示，救國團受到社會各界、各黨派支持，許多黨派中都有救國團義工，所以救國團會永續發展，持續為國家培養優秀青年人才．並在公益上繼續努力以獲得更多社會各界認同。

葛永光也說，針對昨天通過發展觀光條例修正，將利用5年時間轉型，也希望政府盡到輔導責任，加大輔導力度，如協助將機關用地輔導改為旅宿業用地等。

救國團 葛永光 金門

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