大寮遙控車場整修啟用 協會：南部唯一場地玩家興奮

高市府水利局整修大寮區遙控車場，去年底啟用，但遭議員質疑以防洪治水預算施工，水利局澄清是年久失修才重整；大寮賽車協會表示，這是南部唯一專業遙控賽車場地，重新開放，玩家都很興奮。

水利局投入新台幣150萬元，重新整修大寮區高屏溪高灘地遙控車場，打造專業且多樣化的越野賽車場地，去年底完工並重新開放。

國民黨高市議員邱于軒昨天在審議預算時質疑，此經費是使用防洪治水預算；國民黨高市議員陳麗娜說，她曾為身障者爭取在此地建運動設施遭拒，如今卻變成賽車場，傷了身障朋友的心。

水利局長蔡長展表示，150萬元為區域排水相關費用及設施維護費，非單指治水預算，且此工程早在去年颱風來之前就計畫執行；高屏溪高灘地賽車場也不是蓋全新賽車場，而是重新整修。

大寮賽車協會理事長陳俊雄今天表示，遙控賽車場之前因為長期磨損，早已不堪使用，有些玩家改到其他空地或公園玩，卻又常被趕來趕去；經過協會各會員多方陳情反映，好不容易獲得整修原來場地。

陳俊雄說，遙控賽車場改建完成後重新開放使用，讓所有南部的遙控賽車玩家都很興奮，因為這是南部唯一專業遙控賽車場地，很開心終於有一個適合場地可以玩遙控賽車。