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2025屏東燈節4大燈區1月11日登場 蛇年提燈「屏小龍」亮相

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2025屏東燈節1月11日登場，縣長周春米今曝光蛇年提燈「屏小龍」，歡迎大家來屏東賞燈。記者劉星君／攝影
2025屏東燈節1月11日登場，縣長周春米今曝光蛇年提燈「屏小龍」，歡迎大家來屏東賞燈。記者劉星君／攝影

2025屏東燈節1月11日登場，今年延續以往萬年溪燈區、縣民公園燈區與勝利星村燈區，還擴大燈區，在內埔鄉龍頸溪畔新增客家燈區，共逾50組藝術燈飾，縣長周春米今曝光蛇年提燈「屏小龍」，歡迎大家來屏東賞燈。

屏東縣政府今說明2025年屏東燈節，縣長周春米帶領傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭、文化處處長吳明榮、交通旅遊處長黃國維與客家事務處處長李明宗一同說明四大燈區特色。

縣長周春米說，今年蛇年推出小提燈「屏小龍」，俏皮蛇蛋造型為靈感，屏小龍破蛋而出，生動活潑。這款小提燈不僅吹氣就能完成，背在身上相當方便，還可在底部加入水，瞬間變成氛圍感十足不倒翁小夜燈，雙重用法與體驗，預計成為民眾爭相收藏熱門商品。

縣長周春米表示，屏東燈節從2022年起以縣民公園燈區、萬年溪燈區及勝利星村燈區等三大燈區為主要場域，今年擴大規模，加入屏東客家母親河之稱的內埔鄉龍頸溪，龍頸溪畔公園設「客家燈區」，成為四大燈區，透過不同主題燈區，融入屏東在地文化及人文風情，讓民眾賞燈之餘，深度體驗屏東文化。

縣府表示，萬年溪燈區從建國路至仁愛路段，11座燈飾及光環境，以「溪‧望」為主題，主燈「無限溪望」象徵著萬年溪無窮無盡的生命力與永續的循環。勞青處大樓外打造光雕投影「光彩萬年」，每30分鐘一場180秒光雕秀，呈現萬年溪堅韌生命力。

縣民公園燈區以「梅杜莎的奇幻國度」為主題，16座充滿神秘與奇幻的燈光世界，亮燈期間，每30分鐘有一場130秒的燈光展演；勝利星村燈區以「流星花園」為主題，透過各式主題花藝燈組及光環境，融合屏東花材與植物點綴園區，進入多樣祕密花園。

今年新增屏東客家母親河之稱的內埔鄉龍頸溪，龍頸溪畔公園設「客家燈區」，以「光影綺想」為主題，而主燈「聞香識客家」盛開花朵呈現客家文化美麗繁榮。

活動期間還有藝術表演「開幕大戲‧奇幻旅程」、「春節小品」及「閉幕壓軸‧天地訣」在縣民公園燈區演出。民眾方便賞燈，規畫兩條免費接駁路線。燈節從1月11日到2月16日。

小提燈限量發放，1月11日點燈現場，晚間6點縣民公園燈區第一服務台開始發放；1月23到26日9時至17時屏東火車站、潮州火車站、東港轉運站、竹田火車站、枋寮火車站、水門轉運站等6站旅遊服務中心發放；10時至18時車城看海美術館發放；內埔社會福利服務中心、恆春社會福利服務中心上午9時至11時30分、14時至17時發放；1月31、2月1日15時30分在縣民公園燈區、萬年溪燈區、客家燈區服務台、勝利星村將軍之屋限量發放小提燈。

2025屏東燈節1月11日登場，今年蛇年提燈「屏小龍」，俏皮蛇蛋造型靈感，屏小龍破蛋而出。還可在底部加入水，瞬間變成不倒翁小夜燈。記者劉星君／攝影
2025屏東燈節1月11日登場，今年蛇年提燈「屏小龍」，俏皮蛇蛋造型靈感，屏小龍破蛋而出。還可在底部加入水，瞬間變成不倒翁小夜燈。記者劉星君／攝影
2025屏東燈節1月11日登場，今年蛇年提燈「屏小龍」，俏皮蛇蛋造型靈感，屏小龍破蛋而出。還可在底部加入水，瞬間變成不倒翁小夜燈。記者劉星君／攝影
2025屏東燈節1月11日登場，今年蛇年提燈「屏小龍」，俏皮蛇蛋造型靈感，屏小龍破蛋而出。還可在底部加入水，瞬間變成不倒翁小夜燈。記者劉星君／攝影
2025屏東燈節1月11日登場，今年有四大燈區，共逾50組藝術燈飾，縣長周春米（前排右三）今曝光蛇年提燈「屏小龍」，歡迎大家來屏東賞燈。記者劉星君／攝影
2025屏東燈節1月11日登場，今年有四大燈區，共逾50組藝術燈飾，縣長周春米（前排右三）今曝光蛇年提燈「屏小龍」，歡迎大家來屏東賞燈。記者劉星君／攝影
2025屏東燈節1月11日登場，縣長周春米今曝光蛇年提燈「屏小龍」，歡迎大家來屏東賞燈。記者劉星君／攝影
2025屏東燈節1月11日登場，縣長周春米今曝光蛇年提燈「屏小龍」，歡迎大家來屏東賞燈。記者劉星君／攝影

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