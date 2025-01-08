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一卡通偕東聯互動推電子支付跨國匯兌 移工手機搞定

中央社／ 高雄8日電

一卡通公司今天宣布，iPASS一卡通與東聯互動股份有限公司合作推出電子支付跨國匯兌服務，透過手機進行線上匯兌，讓移工可輕鬆將款項匯回家鄉，帶來便利金融生活。

根據勞動部勞動力發展署統計資料顯示，現今全台移工總人數近81萬人，並在建設、製造、農業、照顧服務等各行各業扮演著重要角色，是台灣社會中不可或缺一部分。

但是，外籍移工生活在台灣，也面臨許多生活上挑戰，其中金融服務便利性就是其中之一。

一卡通公司今天發布新聞稿指出，為服務廣大移工匯兌需求，iPASS一卡通與東聯互動股份有限公司合作，推出電子支付業者跨國匯兌服務，讓移工能夠快速透過手機中iPASS MONEY APP即時便利進行線上匯兌。

此次啟用線上匯兌服務共有IndoMoney（印尼）、VietMoney（越南）、PhilMoney（菲律賓） 、ThaiMoney（泰國）4個國家專屬APP，使用者只要透過東聯所屬APP進入交易畫面，選擇受款人、匯款目的後，即可使用iPASS MONEY付款，輕鬆將款項匯回家鄉。

或是透過iPASS MONEY APP「生活繳費」項目中的「跨國」（Cross-Border）選項，也一樣可以快速完成匯款，安全便利將款項匯到自己國家的家人手中。

東聯互動股份有限公司創辦人吳侑勳表示，台灣的金融服務對移工來說是相對陌生，且有距離感的生活體驗，非合規交易與詐騙案件時有所聞，此次合作希望提供移工更安全、便捷金融環境。

一卡通公司董事長廖泰翔表示，iPASS一卡通致力於提供全方位支付服務，透過與東聯互動的合作，將服務延伸到移工客群，便利移工支付及金流需求，為移工們在台灣提供更安全、更便利金融服務。

一卡通公司表示，iPASS一卡通有666萬會員，全台用戶數第一；iPASS一卡通未來將繼續推動支付技術與金融服務創新，與社會各界攜手實現普惠金融與永續發展目標，助台灣金融產業更多元創新。

一卡通 勞動部 移工

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