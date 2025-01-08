鳳山車站釘子戶爭訟8年終軟化 鳳山車站開發現契機

高雄鳳山車站南側1戶反對重劃的陳姓住戶，與市府僵持8年終於畫下句點，高市地政局表示，經以最大誠意溝通，這戶住戶已同意元旦搬遷至安置宅，重劃工程近日將重啟施工，預估馬年中打通曹謹路，健全鳳山車站周邊交通。

女屋主元月6日晚間貼文表示，「全家已於元旦搬到市府安排的建國新城安置宅居住，1月6日市府也隆重移駕我家神明及祖先，感謝過去關懷陳家的朋友們」。

鳳山車站位於高雄85期市地重劃區，市府2016年11月15日公告重劃計畫書，重劃工程雖舫2021年完工，不過車站南側大門前15公尺寬的計畫道路曹謹路，卻因一位住戶反對參與重劃，遲未開闢，影響周邊交通，亦連帶影響新鳳山火車站招商成效。

地政局表示，配合鐵路地下化，鳳山車站於2018年10月14日啟動營運，交通部鐵道局並興建「空中鳳城」複合型車站大樓，站區周遭打通曹公路銜接文衡路，縫合裂解的城市空間，然而反對戶的住家正好坐落車站南側計畫道路曹謹路中央，以致曹謹路無法開闢，亦無法闢建乘客接送區，衍生人車爭道、出入不便等問題。