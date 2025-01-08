影／台電女力嶄露頭角 白紗婚攝改當桿上蜘蛛人

台電連續舉辦超過半世紀的年度技能競賽，第57屆主競賽日今天在高雄訓練中心盛大登場，共有75個單位、1255名台電人同場較勁，在32類競賽項目中大展身手。其中不僅有從婚紗攝影轉職的女蜘蛛人，更有曾奪下亞運獎牌的棒球國手。

備受矚目的「配電外線團體組」有超過百名選手參與，參賽者需身穿重達11公斤裝備，爬上9公尺高電桿，化身「桿上蜘蛛人」與團隊夥伴共同完成近2小時搶修模擬。北北區處蔡羽倫（27歲）原本從事婚紗攝影工作，熱愛戶外運動的她，去年決定來個職涯大轉彎，與弟弟蔡羽值（25歲）一起考進台電，今年首度組隊參賽。

蔡羽倫說，來台電之前她的工作是婚紗攝影，會想考台電，是因為小時候參加游泳隊，又練過三項鐵人，加上不喜歡坐辦公室，大學同學的母親就推薦她來考台電，「大學讀生醫相關科系，有學物理，所以考試不是那難」。

蔡羽值說，他大學讀會計，在思考出路時，剛好姊姊蔡羽倫要考台電，「我就跟她一起考，很幸運有考上」；蔡羽值有懼高症，當得知台電的工作要爬桿時，為此做很多心理準備，剛好住家附近有透明摩天輪，就經常與朋友去搭摩天輪，克服對高處的恐懼。

馬祖區處的邵子辰年僅19歲，是「配電地下電纜」項目56名參賽者中唯二女性，同時也是賽場上最年輕的選手，首度跨海參賽便挑戰個人項目，獨自與一群資深前輩、壯漢同場比拚，模擬停電事故搶修的電纜接頭施作。邵子辰說，希望透過競賽與學長姐互相交流，磨練自身電力技術、累積實戰經驗。

擔任宣誓代表高雄區處的蔡偉凡，是台電棒球隊的一員，曾代表台灣奪下2018亞運棒球銅牌，練球之餘積極投入「配電外線」項目團隊練習，提升電力技能。即將脫下球衣的蔡偉凡，將成為電力守護者，從事線路巡檢、停電事故搶修等工作，展開職涯下半場。