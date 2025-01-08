高雄輕軌「隨車警力」每周6次防緊急事件 議員籲增人力

台北捷運去年11月發生車廂隨機砍人事件，當時同車廂的員警薛先得先上前奪刀搏鬥，另外3名民眾也協助壓制，顯示出大眾運輸「隨車警力」重要性；高雄市去年成圓的輕軌屬開放式月台且車廂內空間狹小，民代建議隨車警力應加強配置，捷運警察局說一周平均有6次隨車警力搭輕軌，平時也有警車定時巡邏路線。

高雄輕軌平均每2至3個月會發生一起旅客口角爭吵、言語騷擾、高分貝自言自語、躺臥地板等事件，為防車廂內緊急事件造成嚴重後果，捷運公司在輕軌車廂內車門旁，設置8處緊急對講機，乘客按下通話鍵後能與駕駛員直接聯繫，駕駛員會立即回報行控中心，中心則請保全在下一站時上車隨同，並通知捷運警察處理。

高雄輕軌過去也曾發生亞斯伯格症或者是是過動症患者在車廂內發出奇怪聲音，其他乘客受驚嚇後通報駕駛員；據了解，輕軌去年成圓後運量大增，多數車廂內通報事件仍為車禍、遺失物和親友走失，偶爾才有回報稱旅客有異常動作或奇怪聲響，至今仍未發生如同北捷的持刀攻擊事件。

高市副議長曾俊傑表示，近期高鐵和捷運上都有發生民眾持刀隨意傷人事件，高雄輕軌月台屬開放式且車廂空間狹小，應增設隨車警力巡檢，檢討安全巡邏機制，防止類案發生。市議員張博洋則認為，捷運警察應該視搭乘人次滾動檢討隨車警力配置，以因應突發狀況。

捷運警察隊表示，在每周一、五的早上6點至晚上8點，每隔4小時安排一次「隨車警力」搭乘輕軌，會有一名員警隨同一名保全搭乘，另名員警則駕駛車輛跟著列車，因此每周平均會有6次隨車警力搭乘輕軌；其餘時段若於車廂內發生緊急事故，乘客可藉由車廂內緊急對講機向司機員反映，通知駐站保全及警方趕抵現場。