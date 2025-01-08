癮君子注意！ 高雄著名年貨大街三鳳中街今年起全面戒菸

高雄最著名的年貨大街三鳳中街，今年1月1日起全面禁菸，高雄市衛生局已公告「三鳳中街商店街」為禁菸場所，違者最高可處新台幣1萬元整；三鳳中街商店街管理委員會亦積極配合設置禁菸標示，提醒民眾共同遵守規範。

位於三民區三鳳中街是高雄著名觀光景點，也是高雄人日常採買去處，過年期間更是人潮眾多，不過今年起，三鳳中街列入全面禁菸場所。

衛生局表示，為民眾健康權益，減少暴露於二手菸危害，營造更優質的購物環境，攜手三鳳中街商店街管理委員會公告「三鳳中街商店街」自1月1日起禁菸，於禁菸場所吸菸，違者最高可處新臺幣1萬元整。

三鳳中街商店街管委會也沿路配置禁菸標示，提醒民眾共同遵守規範，希望透過禁菸公告，讓大家能在一個清新無菸購物環境中，安心採買健康迎新年。

根據世界衛生組織統計，二手菸暴露造成全球每年超過 120 萬人死亡，在燃燒不完全的情形下，二手菸中的有害物質多達7000種以上，至少有93種為致癌物，長期暴露於二手菸環境下，容易導致心血管疾病、肺癌、慢性阻塞性肺病等疾病。

三手菸更是看不見的隱形殺手，吸菸者吸菸後，殘留在衣物、家具、地毯、頭髮、皮膚、環境等表面上的有害物質，即使菸味散去，這些肉眼看不到的毒性微粒，依舊會存在吸菸的環境中，這些物質會透過接觸、吸入或食入等方式進入人體，對健康造成潛在威脅，增加兒童罹患哮喘、中耳炎、血癌的風險，影響呼吸系統及免疫系統的發育。

除推動禁菸政策，衛生局還提供多樣化戒菸資源，呼籲吸菸民眾為自身與家人健康及早下定決心戒菸，跟著戒菸三步驟，步驟一昭告戒菸日，步驟二勇於挑戰、改變環境，步驟三尋求專業協助，持之以恆即能遠離菸害。