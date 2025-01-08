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春節連續假期 高雄選定11市集景點加強疏導交通

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
春節連續假期，高雄市警局選定11處市集或景點，加強疏導交通。記者林保光／翻攝
春節連續假期，高雄市警局選定11處市集或景點，加強疏導交通。記者林保光／翻攝

今年春節連續假期自1月25日至2月2日，共為期9天，高雄市警局為維持轄區道路及景點交通秩序，選定11處重要年貨市集、風景區，加強交通疏導、管制措施。

高雄市警局今天表示，這11個重要年貨市集、風景區，包括三鳳中街、西子灣-哈瑪星-棧貳庫、駁二特區、旗津、佛光山、旗山老街、美濃花海、崗山之眼、義大世界、南橫梅山口-櫻花公園，以及壽山動物園風景區周邊道路，將嚴格取締重大交通違規並加強交通疏導、管制措施。

警方並表示，銜接國道、台88快速道路等重要交流道沿線，另規畫208處崗哨，投入405名警民力協助疏導，加強監控車流及彈性疏導管制措施。

高雄市警方分析，假期前1周，年貨採購人潮、車潮增加，高雄市各交通要道、雙鐵車站、國道1號、3號、10號和台88線快速道路各交流道匝道及風景遊憩區，交通量將激增，民眾外出走春訪友，可利用「高雄市即時交通資訊服務網官網」、「高速公路1968APP」、「GOOGLE MAP網路地圖」，耐心聽從警方指揮，確保道路順暢、旅遊平安。

春節連續假期，高雄市警局選定11處市集或景點，加強疏導交通。記者林保光／翻攝
春節連續假期，高雄市警局選定11處市集或景點，加強疏導交通。記者林保光／翻攝

壽山動物園 年貨 高雄市

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