春節連續假期 高雄選定11市集景點加強疏導交通

今年春節連續假期自1月25日至2月2日，共為期9天，高雄市警局為維持轄區道路及景點交通秩序，選定11處重要年貨市集、風景區，加強交通疏導、管制措施。

高雄市警局今天表示，這11個重要年貨市集、風景區，包括三鳳中街、西子灣-哈瑪星-棧貳庫、駁二特區、旗津、佛光山、旗山老街、美濃花海、崗山之眼、義大世界、南橫梅山口-櫻花公園，以及壽山動物園風景區周邊道路，將嚴格取締重大交通違規並加強交通疏導、管制措施。

警方並表示，銜接國道、台88快速道路等重要交流道沿線，另規畫208處崗哨，投入405名警民力協助疏導，加強監控車流及彈性疏導管制措施。